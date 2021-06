Så nær var Sverige seieren mot Spania: – Større mulighet får en ikke

Spania - Sverige 0-0 (0-0)



De 20.000 spanske og svenske tilskuerne på tribunen i Sevilla fikk se et spansk landslag som dominerte ballbesittelsen fullstendig, og skapte sjanser. Men det var Sveriges spisser som fikk de to største.

For det var ørsmå marginer som gjorde at Alexander Isak ikke klarte å sende Sverige i ledelsen før pause, og i andreomgang fikk Marcus Berg alle tiders mulighet til å gjøre det samme.

– Å, for en mulighet. Det er jo åpent mål. En større mulighet enn det der får en ikke, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre etter Bergs sjanse.

Se den utrolige sjansen til Sverige øverst i saken

– Det er det store øyeblikket i kampen. Alexander Isak gjør alt rett, og serverer. Men stakkars Marcus Berg. Det er en så stygg bom, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller etter kampen.

Til tross for store sjanser for begge lag endte det 0-0 mellom Spania og Sverige i Gruppe E.

– Det var en vanskelig kamp, og vi visste at vi møtte et godt lag. Å få uavgjort i dag føltes helt fantastisk, sier Victor Lindelöf etter kampen.

Svensk kjempesjanse og spansk dominans

Det har vært turbulent for begge lagene siste uken før mesterskapsstart, for både Spania og Sverige har spillere som har testet positivt for korona.

Derfor var verken Dejan Kulusevski, Mattias Svanberg eller Sergio Busquets å se på stadion i spanske Sevilla mandag.

Spania var totalt dominerende i banespillet, og etter kvarteret spilt kom spanjolene til sin første gode mulighet. Fra kloss hold headet Dani Olmo, men en mesterlig Robin Olsen i Sverige-målet stod i veien.

Koke, som ikke har scoret for landslaget på sine 50 kamper, kom seg også til flere store sjanser, men uten spansk hell. Det samme gjorde Álvaro Morata, som bommet på mål alene mot Olsen.

Men så fikk svenskene og Alexander Isak en enda større sjanse.

Fra fem meter avsluttet Isak, men Marcos Llorente stod i veien og klarerte i egen stolpe, og ballen endte i hendene på keeper Unai Simón.

– Marginene blir ikke mindre enn det der, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller i pausen.

– En stor seier for Sverige

Spania fortsatte å dominere ballbesittelsen i den andre omgangen, men igjen var det Sverige som kom til en kjempesjanse.

Isak viste mesterlige dribleferdigheter i Spanias boks, før han serverte Marcus Berg på blank kasse. Men den rutinerte spissen klarte ikke å stokke beina, var uheldig med spretten før avslutningen og sleivet ballen til side for mål.

I det 69. minutt tok landslagssjef Janne Andersson ut begge de to spissene, for å forsvare inn til uavgjort. Og det fungerte - så vidt.

For i det 90. minutt kom innbytter Gerard Moreno til en enorm sjanse. Den spanske spissen fikk heade alene fra frem meter, men Olsen stod i veien med en nydelig beinparade.

– Dette var en av hans beste kamper. Han gjør noen tabber nå og da, men han kan være helt i det umulige hjørnet, sier Stamsø-Møller om Olsen.

Det ble ingen mål i Sevilla søndag kveld, og kampen endte 0-0.

– Det er helt uvirkelig at de skaper de to sjansene de gjør. For utover det var det bare Spania det handlet om. Dette er jo en stor seier for Sverige, konstaterte Simen Stamsø-Møller.

– På forhånd hadde vi vært veldig fornøyd med ett poeng. Og det er vi nå og, sier Isak etter kampen.

Slovakia leder Gruppe E etter seieren mot Polen tidligere mandag.