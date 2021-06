Chrissy Teigen bryter tausheten etter selvmords-kontroversene

Etter at Chrissy Teigen ble anklaget for å blant annet ha oppfordret TV-personlighet Courtney Stodden til å ta selvmord, returnerer hun nå til «spotlighten».

Chrissy Teigen, en amerikansk modell og programleder, har de siste årene blitt kjent for sin humoristiske Twitter-konto. Teigen fikk tidligere i år massiv kritikk for en rekke Twitter-meldinger, og ble blant annet kalt et nett-troll og en mobber.

Etter mange uker med stillhet har nå hun nå publisert et innlegg på Instagram hvor hun beklager til alle som har blitt berørt av hennes publiseringer.

Oppfordret til selvmord

Hendelsen som utløste den enorme kritikken mot Teigen var at barnestjerne Courtney Stodden uttalte i et intervju med Daily Beast at Teigen hadde sendt henne private meldinger hvor hun oppfordret henne til å ta selvmord.

Courtney Stodden ble kjent i 2011 da hun som 16-åring giftet seg med 50 år gamle skuespiller Doug Hutchison. Teigen hadde i etterkant av dette blant annet ha omtalt Stodden som en «barnebrud» og gjort narr av Stodden på Teigen sin Twitter-konto.

I en Instagramvideo publisert av Stodden i mars sa hun blant annet at hun følte seg mobbet av Teigen.

– Jeg opplevde så mye trakassering og mobbing fra henne da jeg var bare 16 år, sier Stodden i videoen.

Legger seg flat

I Instagraminnlegget som Teigen publiserte i dag, skriver hun blant annet at hun hver dag har angret på sine hensynsløse Twitter-meldinger.

– Ikke en dag eller et øyeblikk har passert hvor jeg ikke har følt på den knusende vekten av anger for de tingene jeg har sagt i fortiden, skriver hun i innlegget.

Videre skriver hun at hun skammer seg over mange av Twitter-meldingene som nå har blitt dratt frem, og at hun forstår at de har såret mange.

Hun skriver at hun nå er i prosessen av å si unnskyld til de som har blitt rammet.

– Jeg forstår at de kanskje ikke vil snakke med meg. Jeg tror ikke jeg ville snakket med meg.

Støtte i kommentarfeltet

Teigen har over 35 millioner følgere på Instagram, og flere har valgt å vise sin støtte i kommentarfeltet på innlegget.

Flere kjendiser har kommentert innlegget. Blant annet er den tidligere amerikanske fotballspilleren Stephen Richard McGee er en av mange som viser sin støtte.

– Vi alle lærer, endrer oss og vokser, og det er ikke lett å møte seg selv i døren, men det var velskrevet og hjertefølt. Glad i deg, skriver McGee.

Mannen hennes, artist John Legend, har også kommentert fire hjerter på konens innlegg.