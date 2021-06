Kan gå mot politisk kaos i Oslo

Hvis Rødt stemmer for mistillitsforslaget fra Fremskrittspartiet i Oslo Bystyre på onsdag er det duket for politisk kaos i hovestaden de nærmeste ukene.

Manglende informasjon om budsjett-sprekk ved bygging av ny vannforsyning til Oslo kan nå føre til politisk kaos i Oslo. Byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg har muligens ikke bystyrets tillit. Det kan partiet Rødt sørge for. Mandag kveld satt bystyregruppa og ledelsen i Oslo-partiet i møte for å diskutere mistillitsforslaget mot Berg. Det er Fremskrittspartiet som har fremmet mistillitsforslaget som nå kan få flertall. Men det er fortsatt uklart hvordan Rødt vil konkludere.

Informasjonssvikt

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er manglende informasjon fra byråden til bystyret om den voldsomme budsjettsprekken på den nye vannforsyningen til Oslo. Fra å skulle koste 12.5 millarder kroner har prislappen nå kommet opp i 17.7 milliarder. Og det er manglende informasjon fra Berg til Bystyret om denne utviklingen som har ført til dagens situasjon. Berg fikk informasjon om at budsjettet ville sprekke allerede i november 2020. Men først i mai 2021 fikk bystyret vite at vannforsyningsanlegget ville bli over fem miliarder kroner dyrere enn planlagt.

– Byråden har ikke opprettholdt informasjonsplikten overfor bystyret, og vi har ikke lenger tillit til byråd Lan Marie Berg, sier Høyres gruppeleder i bystyret Anne Haabeth Rygg til TV2.

– Vi kommer derfor til å stemme for mistillitsforslaget fra Frp, sier Rygg.

Men hun tar et lite forbehold om at det kan komme helt nye opplysninger på møtet i finansutvalget tirsdag. Der skal saken opp og byråd Lan Marie Berg skal etter planen delta på dette møtet.

- Vi lukker ikke døren helt igjen, vi vil avvente dette møtet før vi tar en endelig avgjørelse.

– Hva slags ny informasjon vil endre Høyres holdninger til mistillitsforslaget?

– Det vet jeg ikke, men vi vet jo ikke hva Berg kommer med til dette møtet, sier Rygg.

Rødt bestemmer

Byrådet i Oslo er avhengig av at partiet Rødt stemmer med de rød-grønne i bystyret for å sikre flertall for politikken. Uten Rødt har Ap/SV/MDG-byrådet ikke flertall i bystyret.

Det er ventet at resten av byrådet vil stille seg bak Lan Marie Berg og at byrådsleder Raymond Johansen vil stille kabinettspørsmål, altså at partiene må stemme for om de vil beholde byrådet eller ikke. Hvis byrådet får flertallet mot seg kan det føre til en kaotisk politisk situasjon i hovedstaden. For det finnes ikke noe alternativt flertall i bystyret som vil stille seg bak et borgelig byråd.

Også Venstre bestemte mandag at de ville støtte mistillitsforslaget. Det samme har Krf gjort. I en uttalelse skriver bystyre-representant Espen Andreas Hasle at de «dessverre finner saklig grunnlag for mistillit til byråd Berg. Både mangelen på informasjon til bystyret spesielt og mangelen på tett oppfølging og ledelse av prosjektet generelt gjør at vi vanskelig kan ha tillit til byrådens utøvelse av sitt verv».

Men Krf holder også muligheten oppe for at det kan komme fram nye opplysninger på tirsdagens møte i finansutvalget.