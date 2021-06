Vaksine-joker kan gi Norge flere doser

To land i EU tar ikke lenger imot vaksineleveranser, og det kan føre til at resten av EU - og dermed Norge - får flere doser, ifølge vaksineforhandler.

Norge får færre doser fra vaksineprodusenten Pfizer i juli, august og september enn det myndighetene hadde håpet på.

Men ifølge Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström kan vi få flere doser i løpet av sommeren likevel.

Årsaken er at EU-land har stoppet å ta imot vaksineleveranser.

– To medlemsland har satt alle vaksineleveranser på pause fordi det er en metthet i vaksinasjonsviljen i landene. Det kommer sikkert å gjelde flere land etter hvert, sier Bergström til TV 2.

Bergström forhandler om vaksinedosene for EU, og han er mannen som sikrer vaksiner til Norge via Sverige.

Potten øker

Det at land ikke lenger tar imot vaksinedoser, kan føre at dosene i stedet havner i den felles vaksinepotten til EU.

– Jeg tror at i juli og august kan vi få mellom 10 til 20 prosent flere doser enn hva vi har lagt til grunn. Landene som ikke lenger tar imot vaksiner, er ikke i en like god situasjon som oss i Norden, nemlig å ha en høy vaksinasjonsgrad, sier Bergström.

Han sier at dette ikke handler om at landene ikke er organisert for å ta imot vaksinene.

– Dette kan være til glede for oss på kort sikt, men det er en bekymring på lengre sikt på grunn av smittespredningen. Dette handler ikke om penger, men om at befolkningen ikke vil la seg vaksinere, sier han videre.

Bergström sier at landene allerede har begynt å si nei til flere vaksiner, som betyr at EU-potten allerede har begynt å vokse.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström. Foto: Stina Stjernkvist/ TT / NTB

Han ønsker ikke å si hvilke land det gjelder. Men de to landene i unionen som har vaksinert klart færrest, er Bulgaria og Romania.

Kun 15 prosent har fått minst én vaksinedose i Bulgaria, og i Romania er tallet 28 prosent. Til sammenligning er tallet i Norge 37 prosent, ifølge EUs smittevernkontor ECDC.

Den siste måneden har oppslutningen om vaksineprogrammet falt betraktelig i Romania som følge av skepsis rundt vaksinen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Også i Bulgaria rapporteres det som skepsis til vaksinen. Avisen Sofia Globe skriver at det florerer Facebook-kampanjer om at folk ikke bør vaksinere seg.

– Forstår skuffelsen

Norge får 900.000 færre doser fra Pfizer i juli, august og september enn det myndighetene hadde håpet på.

På en pressekonferanse mandag sa helseminister Bent Høie at de hadde regnet ut hvor mye Norge ville få basert på antallet doser som leveres i juni. Denne måneden leverer Pfizer rekordmange doser til EU på grunn av en akselerasjon.

DRIVE IN: En mann får Pfizer-vaksinen på et drive through-vaksinasjonssenter i Bucuresti i Romania. Konspirasjonsteorier om vaksinen florerer, og det fører til at færre vil ta vaksinen, ifølge rumenske medier. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB

Prognosene har dermed måttet blitt justert fordi leveringstakten blir normal igjen i tredje kvartal, ifølge Bergström.

Vaksineprodusentene leverer kun konkrete vaksinetall to uker i forveien, dermed må alle land regne ut en prognose om hva de tror de får levert ut fra hva de har fått og hva selskapet opplyser om.

Bergström sier at Pfizer har levert mer enn det de hadde avtalt med EU. I mai og juni leverer de 100 millioner ekstra doser.

DEMONSTRERER: En demonstrasjon mot koronavaksinene i Bucuresti i april. Rundt 1000 personer deltok. Foto: Daniel Mihailescu / AFP / NTB

– Alle land må lage en prognose. Her må man finne en balanse hvor man på den ene siden ikke må regne for høyt, for da kan man bli skuffet, og på den andre siden ikke for lave tall, for da kan bli overrasket og kan føre til at man ikke er forberedt på å ta imot dem, sier vaksineforhandleren.

– Nå går leveringstempoet tilbake til normalen. Det skal man ikke være spesielt opprørt over. Jeg forstår skuffelsen, men det er ikke sånn at det tar slutt, det kommer en jevn strøm av doser, sier Bergström.

Forlenger intervallet

Som følge av at Norge får færre doser enn det regjeringen hadde regnet ut av den skulle få, fører det til man igjen forlenger intervallet mellom første og andre dose, fra ni uker til 12 uker.

Færre doser enn ventet gjør at man får en forsinkelse på omtrent én uke for vaksinering med første dose for personer over 18 år og cirka to uker for vaksinering med andre dose sammenlignet med dagens vaksinasjonsplan, ifølge regjeringen.

FHI åpner også for at man kan kombinere Pfizer-vaksinen med Moderna-vaksinen som første og andre dose.

Ifølge regjeringen får Norge en økning i leveransene av Moderna-vaksinen i juli og august, som til en viss grad vil kompensere for færre leveranser fra Pfizer.