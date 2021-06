Eldre kvinne til legevakten etter velt med el-rullestol

Politiet rykket onsdag kveld ut til en ulykke med en elektrisk rullestol i Fredtunveien i Asker.

– En eldre kvinne har veltet ned en skråning og blitt liggende fast under. Hun har kommet seg løs, men har muligens alvorlige skader. Det skal ikke være snakk om kritiske skader. Hun blir tatt hånd om av ambulanse på stedet, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Gjermund Stokkli, til TV 2.

Han forteller at kjøretøyet kvinnen satt på var en el-scooter med fire hjul. Politiet fikk melding om ulykken klokken 19.17.

Klokken 19.40 melder politiet at det ikke dreier seg om en politisak og at kvinnen er kjørt til legevakten for videre sjekk.