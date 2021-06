Lang ventetid på svenskegrensen: – Det kan ta 4-5 timer

Det har oppstått lange køer ved grenseovergangen ved Svinesund som følge av at flere ikke har registrert innreisen sin.

Øst politidistrikt skriver mandag ettermiddag at det har oppstått køer ved Svinesund som vil ha en ventetid på 4-5 timer, og at den største utfordringen ved grensen er at folk ikke har registrert seg før innreise.

– Vi fikk noen henvendelser om at det hadde oppstått lang kø, så da ringte jeg ned til grensekontrollen. Der sier politiet at hovedutfordringen er at folk ikke har registrert seg før innreise, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen til TV 2.

Et vitne forteller til TV 2 at køen har flyttet seg cirka 500 meter på to timer.

– Vil spare tid

Samuelsen sier at det ikke dreier seg om at folk nekter å registrere seg, men snarere at de ikke vet at det er nødvendig.

– Derfor vil vi gå ut med informasjon om dette. Det vil jo spare de reisende for masse ventetid dersom de gjør dette, og det blir også lettere for politiet på stedet, sier han.

Operasjonslederen forteller videre at det ikke ser ut til å være noe annet som forsinker køene ved Svinesund ytterligere, enn nettopp at noen har latt være å registrere seg før de ankommer grensen.

Klokken 20.34 sier Samuelsen at han ikke har fått noen oppdatering på om hvorvidt køene går raskere.



Google Maps' trafikkoversikt har imidlertid markert veiene rundt Svinesundbrua i en dyp rødfarge, som symboliserer at trafikken går sakte på stedet.

Slipper karantene

Forrige fredag myknet regjeringen opp innreiserestriksjonene, blant annet gjennom å tillate at fullvaksinerte, nylig testede, og tidligere koronasmittede kan reise til Norge uten å gå i karantene, dersom man tar en negativ test på grensen eller to dager innen ankomst til Norge.

Politidirektoratet hadde på forhånd varslet at dette ville føre til flere reisende og økte køer ved grenseovergangene, og på fredag meldte TV 2 at det hadde oppstått lange køer ved grensen samme dag som oppmykningen trådte i kraft.

Innreiseregistrering gjøres via denne siden: https://reg.entrynorway.no/