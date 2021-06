Kovács: – Selvfølgelig er det håp for Ungarn

I Europamesterskapet i 2016 imponerte Ungarn og tok seg videre fra gruppespillet, og røk ut mot Belgia i 16-delsfinalen.

Men sjeldent har et lag vært mindre favoritter for et avansement enn Ungarn i dette mesterskapet. For ungarerne skal bryne seg på det som kanskje er tidenes tøffeste EM-gruppe med Portugal, Tyskland og Frankrike.

Onsdag åpner Ungarn mot regjerende europamestere Portugal.

– Selvfølgelig er det håp for Ungarn. Det er en stor klisjé, men alt kan skje i fotball.

Det sier den tidligere Eliteserien-profilen Péter Kovács (43), som har ti kamper for Ungarns landslag. Den tidligere storspissen har bodd i Norge i flere tiår, men følger fortsatt stolt med på hjemnasjonen.

– Det er en veldig vanskelig gruppe, så å gå videre fra den hadde vært en supersensasjon, sier Kovács og legger til:

– Jeg mener at landslaget nå er på vei opp. Det er en forskjell fra vi var i EM i 2016, og til nå. Laget har tatt store steg, understreker han.

Struktur kan gi suksess

Kovács peker på en positiv utvikling i ungarsk fotball. Han trekker blant annet frem den ungarske klubben Ferencevaros, som var en del av Champions League i fjor.

– I det siste har jeg sett gode tendenser i ungarsk fotball. I tillegg til Ferencevaros er det flere spillere som allerede spiller - og skal spille i større klubber i Europa. Det er en nøkkel for at landslaget skal bli enda bedre, sier han.

ITALIENSK STIL: Marco Rossi. Foto: Costas Baltas

Han forteller at Ungarn har et hardtarbeidende mannskap, og gir mye av æren til lagets italienske landslagssjef, Marco Rossi, som tok over jobben i 2018.

– Han er opptatt av skikkelig god defensiv struktur. Når laget har det gir det også selvtillit fremover på banen. Det er et bra tegn, forklarer han.

Kovács mener at det er helt avgjørende dersom laget skal ha noen som helst sjanse til å skaffe seg gode resultater i Gruppe F.

– Hvis spillerne blir spredt og gir mye rom, da tror jeg vi vil slite mot spillere som Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo. Der kan en ikke dette ut ett eneste sekund.

Nøkkelspillere

Ungarn har flere spillere som spiller i Europas største ligaer, men den aller største stjernen, RB Leipzig-spiller Dominik Szoboszlai, er ute med skade.

Det var midtbanespilleren som sikret Ungarn EM-billett da de slo ut Island i play-off.

– Han er en nøkkelspiller, men er dessverre ikke med. Jeg håper noen andre tar over rollen, sier den tidligere spissen.

Og dette er spillerne Kovács trekker frem:

Péter Gulácsi, Keeper (RB Leipzig)

SKUDDSTOPPER: Péter Gulácsi blir regnet som en av de beste keeperne i tysk Bundesliga. Foto: Ulrich Gamel / BILDBYRÅN

– Han er en av de beste i Bundesliga. Han er en ekstremt god keeper, og er utrolig viktig for landslaget.

Willi Orbán, Midtstopper (RB Leipzig)

BAUTA: Midtstopper WIlli Orbán har over 150 kamper for RB Leipzig. Foto: Leon Kuegeler

– Orban er faktisk tysk og ungarsk, men spiller for Ungarn. Han er en nøkkelspiller bak der som vil bli avgjørende.

Ádám Szalai, Spiss (Mainz 05)

KAPTEIN: Ádám Sazalai (t.h) har 70 kamper for landslaget. Foto: Albert Gea

– Han er rutinert, og jeg mener han er undervurdert. Han jobber knallhardt alene på topp, og er sterk feilvendt. Han har ganske god ratio på mål per kamp for landslaget.

– Sjansen er der

Onsdag spiller Ungarn sin første kamp i årets mesterskap. Det skjer på hjemmebane i Budapest mot Portugal - som de også var i gruppe med i 2016.

Den gangen sjokkerte Ungarn portugiserne og kampen endte 3-3. Kovács utelukker ikke at hjemlandet hans kan sjokkere igjen.

Han trekker blant annet frem fordelen ved at kampen går i Budapest. Likevel frykter han stjernespillere som Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo.

– Det hadde vært en kjempesensasjon hvis Ungarn vinner. Men i et EM handler det ikke om å vinne med store sifre. Så sjansen er der, for fotball er et fascinerende spill, sier han og legger til:

– Hvis vi er kompakte, løper mye, kjemper og utnytter sjansene, så er det en sjanse. Men Portugal er stor favoritt. Jeg skal følge med, og heie på guttene fra Ungarn, avslutter han.