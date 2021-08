Det er juni 1991. Altså nøyaktig for 30 år siden. Det er med stor spenning Volvo-sjefen sjøl, Pehr G. Gyllenhammar, viser fram en helt ny bil. Nemlig 850. Vil kundene ha den moderne nykommeren?

Det var ikke akkurat små hjulspor nye 850 skulle fylle. Den suksessrike 240-serien hadde hengt med siden 1974. Og tar med vi med 140-serien, må vi gå helt tilbake til 1966. Over 25 år med sedan og herregårdsvogn, fokus på sikkerhet og bunnsolide, svenske verdier. Og bakhjulsdrift.

Nye 850 hadde ny femsylindret motor og forhjulstrekk.

Ikke nok med det. Bilen var i tillegg liten - sett med tradisjonelle Volvo-øyne. 850 skulle ta over stafettpinnen til mega-suksessen Volvo 240.

I juni 1991 en viser en spent og stolt Pehr G. Gyllenhammar fram den helt nye Volvo 850. Firedørs-varianten var først ute, som 1992-modell. Stasjonsvogn kom i 1993.

Overrasket innvendig

Men om ikke annet, hadde de i alle fall ikke tuklet for mye med: designet. En Volvo så fortsatt ut som den var bygget av Legoklosser. Slik de hadde gjort de siste årene. Så én ting var i alle fall som før. Sikkert et helt bevisst trekk av Volvo, for ikke å gi kjøperne enda flere nyheter å fordøye. De var skeptiske nok allerede.

Det var ingen som helst tvil om at 850 var en helt ny bil da den kom. Det trengte nok også Volvo. De var i ferd med å kjøre seg fast i et spor. Nå skulle de ut av det. Alle sine styrker til tross: 240 føltes veldig gammelmodig mot slutten. 850 var også et friskt designpust. Firkantet, men likevel hypermoderne når du så den side-om-side med 240 eller 940.

Innvendig overrasket den. Plassutnyttelsen var en liten revolusjon. Sedanen var nesten oppsiktsvekkende rommelig, og stasjonsvogn, som kom i 1993, fulgte opp gode Volvo-tradisjoner også.

Dette vil Volvo ofre nå – for å selge flere biler

Volvo 850 kom som stasjonsvogn i 1993 og fulgte dermed opp viktige Volvo-tradisjoner.

Skulle erstatte 240

Volvo la alt de hadde av utviklingsressurser i dette prosjektet. Utviklingen av modellen startet faktisk helt tilbake på 70-tallet. Som et resultat av oljekrisen. Dessuten hadde ikke Volvo-ledelsen helt troen på 240 som modell. Ikke en gang da den var ny. Den bygget jo på 140-serien som kom i 1967. Ingen forutså suksessen 240 modellen fikk. Den ble til og med produsert parallelt med 850 – som egentlig var arvtageren – i rundt to år.

Nykommeren bød på svært avanserte sikkerhetssystemer, nye femsylindrete motorer og mye eksklusivt ekstrautstyr som var med på å løfte bilen opp blant statusmerkene som BMW og Audi. Som alltid var sikkerheten et prioritert område.

Etter hvert dukket heftigere modeller med sinna turbo-motorer opp også. Både 850 R og T-5R er allerede legender.

Nå har altså 30 år gått og 850 trer så smått inn i veteranenes rekker.

Til Volvo-modell å være fikk 850 et ganske kort liv. Den ble produsert fram til 1996, altså bare i fem år, Selv om de siste ble solgt som 1997-modeller. Modellen levde videre, med noen endringer, som Volvo V70 etter det.

Innvendig bød bilen på overraskende god plass og i kjent stil gode seter og mye fokus på sikkerhet.

Er det nå du skal kjøpe den?

En smule skepsis til tross – modellen ble en suksess. Da den siste rullet av samlebåndet, stoppet telleverket på 716.903 biler med 850-logo på bakluken.

Nå er 850 et ganske sjeldent syn på landeveien. Høy alder har så klart noe med det å gjøre, men det finnes fortsatt noen på bruktbilmarkedet. Prisene starter på bare noen få tusenlapper for biler med behov for eier med stor verktøykasse. I kjent Volvo-stil har en del av bilene ikke bare gått langt – men stygglangt.

De dyreste eksemplarene med bare én eller to eiere som er pene, i god stand og som har en moderat kilometerstand koster rundt 50.000 kroner. Unntaket fra reglen er de nevnte toppversjonene 850 R og T-5R. Disse har blitt samlerobjekter og kan oppnå priser på rundt 300.000 kroner.

Her snakker vi ekte Volvo-klassikere på linje med PV Sport, Amazon 123 GT og 240 Turbo. Om man ikke har gjort det tidligere, er det kanskje nå man skal kjøpe seg en 850?

