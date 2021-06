Start-treneren har fått sparken

Start bekrefter, som TV 2 meldte tidligere mandag, at Joey Hardarson og Mattias Anderson fått sparken i Kristiansand-klubben.

«Styret i IK Start har valgt å avslutte samarbeidet med hovedtrener Joey Hardarson og assistenttrener Mattias Andersson. Klubben ønsker å takke dem begge for innsatsen de har lagt ned i arbeidet rundt å bygge opp IK Start som klubb, og ønsker lykke til videre i tiden som kommer,» skriver klubben.

Islendingen Hardarsson har vært hovedtrener siden 2019, men er nå ferdig i klubben etter litt over to år i jobben. Den tidligere Start-spilleren var assistent fra 2017 til 2019 da han fikk hovedtreneransvaret.

Start ligger på syvendeplass i Obos-ligaen etter fem spilte kamper. De gule og svarte tapte 2-0 for Åsane i forrige kamp.

– Basert på poengfasten, så er det ikke en stor bombe. Samtidig, så må man jo se på spillermateriellet Joey har hatt tilgjengelig. Det laget de stilte med mot Åsane er det svakeste på 18 år, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Denne sparkingen føyer seg inn i rekken av eksempler på en klubb som er helt ute å kjøre. Start er en klubb i totalt kaos, legger han til.

Hardarsons assistent Mattias Andersson har også fått sparken.

– Sparkingen vil nok skape mye misnøye i spillergruppen. Dette er to personer som har stått høyt i kurs. Jeg er usikker på hvem som har tatt denne avgjørelsen og jeg kjenner Start bedre enn de fleste. Jeg er usikker på kompetansen til den som tar disse avgjørelsene.

Tror lokalt talent vil bli spurt om jobben

Mathisen er spent på hvem som nå skal ta over på Sparebanken Sør Arena.

– Mange vil sikkert rope på Tom Nordlie, men jeg tror ikke det hadde vært den beste løsningen. Det ville jo blitt sirkus fra første sekund, det er jo klart, sier han og legger til:

– Det er vanskelig å peke på én kandidat, men jeg regner med at Eirik Kjønø (assistenttrener i Stabæk journ.anm.) kommer til å bli spurt. Han er ung og lokal. Samtidig tror jeg han er for smart for å ta jobben nå. En Start-trener er nå forventet å få til større ting enn det troppen tilsier.

SØRLENDING: Jesper Mathisen tror at Eirik Kjønø vil bli spurt om trenerjobben i Start. Foto: Terje Pedersen

TV 2s fotballekspert, som også har spilt i Start, oppsummerer Hardarson-sparkingen slik:

– Tar jeg for meg Start-supporteren i meg, så synes jeg dette er trist.

Sørlendingen spiller sin neste kamp fredag 18. juni. Da venter Ullensaker/Kisa på hjemmebane.