Nå må det være lov å juble, MDG.

I september 2019 ble bompengeavtalen til.

Den innebar at byområdene skulle få økte tilskudd til å bygge ut kollektivtrafikk, i tillegg skulle kollektivprisene reduseres og det samme med bompengene.

Siden den gang har alle andre byområder klart å komme til enighet med regjeringen om hvordan pengene skal brukes hos seg.

Selv i Stavanger, der MDG og Bompengepartiet styrer sammen, har de blitt enige. Det eneste unntaket har vært Oslo.

MDG gikk så sent som i slutten av april ut og beskrev dette tilbudet som «en av de groveste formene for maktmisbruk».

Men nå har de snudd. Heldigvis. Avtalen innebærer penger til lavere kollektivpriser, milliardinvesteringer i t-banen og 3-4 kroner billigere bompenger for elektriske biler og næringstransporten.

Ganske genial

Jeg tror MDG er rimelig alene om å beskrive en sånn avtale for Oslo som «grovt maktmisbruk».

Måten vi har organisert utbygging av samferdsels-prosjekter i Oslo på er ganske genial.

Gjennom tverrpolitiske avtaler mellom staten, Oslo kommune og Viken, har vi siden 80-tallet samarbeidet om Oslopakkene.

I et spleiselag mellom stat, kommune, fylke og bompenger har vi flyttet forurensende veitrafikk bort fra boligområder og ned i tunneler, lagt til rette for syklister og gående, og bygget ut et fantastisk kollektivtilbud.

Det er dette tverrpolitiske samarbeidet som har gjort Oslo til Oslo. Og hvis vi skal fortsette å utvikle byen vår i en grønnere retning, der man kommer deg trygt og effektivt fra A til B, så må er vi avhengig av en Oslovennlig regjering.

Mangler finansiering

Stadig flere av oss bytter ut den gamle fossilbilen med en elektrisk variant. I mai sto elektriske biler for over 60 % av nybilsalget i Norge.

Det er veldig bra for både klima og miljø at det blir flere nullutslippsbiler. Men det fører også til at bompengeinntektene, som skal finansiere de neste kollektivtiltakene slik at enda flere lar bilen stå, faller.

De som tidligere betalte 30 kroner i bomavgift, betaler nå en 10-er. Selv om årsaken til inntektsbortfallet er godt nytt, er konsekvensen at de planlagte kollektivprosjektene i Oslo mangler finansering, og at kommunen blir nødt til å sprenge lånerammen for å få råd til å fortsette byggingen av for eksempel Fornebubanen.

Da de rødgrønne satt i regjering, var statens bidrag til kollektivtrafikken i Oslo tilnærmet null.

Med en borgerlig regjering har staten derimot tatt over halvparten av kostnadene for blant annet ny sentrumstunnel for t-banen og Fornebubanen, og i 2019 la regjeringen ytterligere 5,2 milliarder kroner på bordet til kollektivutbygging i Oslo. Det er disse pengene som nå tilfaller Oslo.

Til tross for at Oslo-byrådets somling har ført til at 600 samferdselsmillioner fløy ut av hovedstaden, er dette en gledens dag. 5,2 milliarder kroner til Fornebubane, lavere billettpriser, raskere og flere avganger, og oppgradering av t-bane og trikk.

Du skal være rimelig hardcore-MDGer for å ikke glede seg over det, kun fordi elbiler får 3 kroner i rabatt i bomringen.

Nå må det være lov å juble, MDG.

