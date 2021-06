Får færre doser – endrer vaksineintervallet igjen

Saken oppdateres fortløpende.

Koronasertifikatet ble klart til bruk fredag forrige uke til grensepasseringer.

– Nå kan vi det i bruk på større arrangementer og kystcruise fra trinn 3, sier helseminister Bent Høie på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Det er ikke kjent når trinn 3 blir iverksatt.

Koronasertifikatet skal kunne brukes i kommuner hvor det er trinn 5b- og 5c-tiltak, ikke de som har 5a-tiltak.

På større arrangementer med koronasertifikat åpnes det for 1.000 personer innendørs og 2.000 personer utendørs.

Høie opplyser at negativ koronatest skal inngå i koronasertifikatet i 24 timer. Det betyr at ikke-vaksinerte som ønsker å gå på konsert, må ta koronatest på forhånd som viser negativt.

Høie: – Koronasertifikatet skal gi lettelser, ikke sette begrensninger

Regjeringen skal inngå avtaler med private aktører for å øke testkapasiteten.

– Smittekurven går ned, og flere av oss blir vaksinert. Nå kan vi ta i bruk koronasertifikat, er det et viktig skritt tilbake til hverdagen, sier Høie.

Færre vaksiner

Høie bekrefter også at vi får færre doser. Det får konsekvenser for vaksineringstempoet i Norge.

– FHI anbefaler at man går tilbake til 12 ukers intervall mellom dosene, sier Høie.

Fakta: Dette skal koronasertifikatet brukes til Koronasertifikatet brukes nå ved grensa i Norge, der fullvaksinerte kan komme inn til Norge uten å må i karantene

Fra trinn 3 skal koronasertifikatet brukes for å kunne reise med kystcruise innenlands og større arrangementer

Det er ikke kjent når trinn 3 i gjenåpningsplanen blir iverksatt

I kommuner med noe mindre strenge tiltak, med 5B og C-tiltak, kan kommunen bestemme at koronasertifikat brukes for å holde åpent for utendørs fornøyelsesparker, museer, kinoer, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur og underholdningssteder.

Koronasertifikatet skal ikke brukes for å gi lettelser i kommuner som har de strengeste tiltakene, 5A-tiltak.

5B- og C-kommuner kan også bestemme at koronasertifikat kan brukes til å avholde offentlige arrangement med antallsbegrensninger tilsvarende gjenåpningsplanens trinn 2.

På trinn 3 er forutsetningen for alle arrangement som benytter test eller koronasertifikat, at kun 50 prosent av kapasiteten på stedet utnyttes og at deltakerne deles inn i kohorter på inntil 500.

Kilde: Regjeringen

For ikke mange uker siden gikk regeringen tilbake til 9 ukers intervall mellom dosene, men setter igjen 12 uker mellom dosene på grunn av færre vaksineleveranser enn det regjeringen regnet med de ville få.

– Dette vil sørge for en forsinkelse i vaksineringen på én uke for første dose sammenlignet med dagens vaksinasjonsplan, og en to ukers forsinkelse for andre dose, sier Høie.

Norge får 900.000 færre doser enn ventet av Pfizer, men får en økning av leveransene fra Moderna.

VIL BLANDE: Områdedirektør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm sier at det kan bli aktuelt å blande mRNA-vaksinene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Blande vaksiner

Høie sier at det også kan bli aktuelt å kombinere de to vaksinene, hvor man kan få én Pfizer-dose og én Moderna-dose.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet sier at de to ulike vaksinene er basert på samme prinsipp, de er begge mRNA-vaksiner.

– Vi vet at det er flere land som blander. Det er gjort noen studier på dette, og de viser at man får litt mer bivirkninger enn man forventer enn om man får to doser Pfizer eller to doser Moderna, sier Bukholm.



Bukholm sier videre at dataene på immunrespons ser ut til å være trygge.

– Når vi vurderer risikoen totalt, tenker vi at det er en trygg måte å håndtere dette på, først og fremst fordi de har samme vkasineprinsipp, sier direktøren.



Bukholm sier at de ikke kommer til å blande vaksiner så langt det lar seg gjøre.