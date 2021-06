Lange køer etter kollisjon i Oslo

En kollisjon mellom to vogntog skaper køer i nordgående retning ved Brynstunnelen i Oslo. Det skal dreie seg om et vogntog som har kjørt inn i et annet vogntog bakfra.

– Trafikken sklir sakte forbi i venstre felt, men vogntogene sperrer høyre felt fullstendig, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Gjermund Stokkli til TV 2.

De to sjåførene skal ha kommet uskadd fra hendelsen, men det ene vogntoget har fått så store skader at det må berges.

– Det blir nok stans der en stund, men berger er på vei, sier operasjonslederen.

Google Traffic viser nå at det er lange køer i området rundt.

Politiet meldte også om kø på E6 ut fra Oslo ved Trosterud. Det ble først meldt at det dreide seg om en kollisjon mellom to biler, men politiet melder nå at det kun er snakk om en bil som hadde mistet et hjul. Klokken 16.40 melder veitrafikksentralen at trafikken her flyter som normalt.

Like før klokken 16.30 meldte veitrafikksentralen også om redusert framkommelighet i retning sentrum på E18 ved Frognerstranda i Oslo på grunn av en bilstans. Kort tid senere melder de at det også her er åpnet for normal trafikk.

#Oslo. Brynstunellen nordgående. Trafikkuhell mellom 2 vogntog. Påkjørsel bakfra. Vi er på vei. Høyre felt er sperret. Det forventes kø på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 14, 2021

E18 Frognerstranda i Oslo: Redusert framkommelighet i retning mot sentrum pga. stanset personbil. Bilen skal stå i midtre felt. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) June 14, 2021

Viste seg å være en bil som hadde mistet et hjul, ikke vært et trafikkuhell. Berging til personbilen er på vei. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 14, 2021

Artikkelen oppdateres!