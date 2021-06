Raser over postbud: – Kastet pakkene rundt som søppel

Postbudet til Postnord ble på mandag filmet da han kastet en rekke pakker inn i en lastebil utenfor en matbutikk på Fornebu.

Budet skulle tilsynelatende flytte pakker fra en tralle og inn i en lastebil da den hensynsløse håndteringen av pakkene ble filmet.

Filmet hendelsen

Mannen som filmet budet ønsker å være anonym, men forteller til TV 2 at han sto på sparkesykkel forbi da han oppdaget hvordan pakkene ble behandlet.

– Jeg kom tilfeldigvis forbi da dette pågikk og måtte rett og slett bare stoppe og filme. Det var en brutal måte å kaste pakkene inn i lastebilen på, man hørte at de smalt i veggen helt innerst, det var den lyden som fikk meg til å stoppe opp.

Han forteller videre at han reagerte så kraftig at han begynte å filme med mobilen.

– Jeg ble egentlig ganske sjokkert. Det er veldig sjelden jeg ytrer meg om noe, og enda sjeldnere at jeg filmer noe, men dette her var bare helt forkastelig. Jeg vurderte å gå bort, men gjorde det ikke.

Mannen synes det er trist at pakker får så røff behandling.

– Det er veldig synd. Det der kan være min, din eller hvem som helst sin pakke som blir kastet rundt som søppel. Det kan jo være glass eller verdier, han aner jo ikke hva det er inni. Det er ikke greit.

– Rutiner har blitt brutt

Pressesjef i Postnord, Haakon Nikolai Olsen, forklarer til TV 2 etter å ha sett videoen at postbudet håndterer pakker som returneres av forbruker. Det vil si at pakkene skal tilbake til avsender eller til destruering.

Olsen innrømmer likevel at pakkehåndteringen er i strid med deres retningslinjer, og at det burde vært unngått.

– Vi har rutiner for hvordan vi leverer og håndterer pakker. Her er det tydelig at rutinene ikke blir fulgt, sier Olsen.

BRUDD PÅ RETNINGSLINJER: Pressesjef i Postnord, Haakon Nikolai Olsen, bekrefter at håndteringen var et tydelig brudd på deres retningslinjer. Foto: Geir Anders Rybakken Orslien

Erstatter eventuelle skader

Olsen påpeker at eventuelle materielle skader påført i løpet av frakten, vil bli erstattet av Postnord.

– Hvis det er noe som har blitt ødelagt, skal vi selvfølgelig erstatte det.

Han forsikrer også om at hendelsen er blitt tatt hånd om og blir undersøkt.

– Vi har vært i dialog med sjåføren, som bekrefter hendelsen. Beskyttelsespappen rundt alle pakkene hadde revnet og det regnet, derfor valgte han etter egen vurdering en rask lastmetode. Han erkjenner at denne håndteringen er i brudd med våre rutiner, sier Olsen til TV 2.

Olsen poengterer at de er opptatt av at pakkene de leverer og returnerer skal håndteres med varsomhet, og at saken blir fulgt opp videre.