Kronerulling ble opprettet for Sommerhytta-vinnerne – slik reagerte de

I etterkant av årets sesong av Sommerhytta har flere reagert på spleiselag for de andre deltakerparene som ikke vant. Da det ble opprettet en pengeinnsamling for vinnerparet, tok de grep.

Siden årets Sommerhytta-vinnere ble kåret forrige uke, har reaksjonene ikke latt vente på seg.

Kort tid etter det ble kjent at samboerparet Anna Rosenlund Skretteberg (23) og Jone Engemoen Hansen (27) tapte for far og datter, Kurt Rasmussen (48) og Veronica Johansen Rasmussen (26), startet kronerullingen for det unge samboerparet.

Se vinnerøyeblikket øverst i saken.

Irene Sandmoen som opprettet en pengeinnsamling via Spleis, hadde ingen relasjon til paret, men opprettet den da hun så gjerne ønsket at paret skulle få drømmehytta si på Mjøsli.

Spleisen har i skrivende stund bikket 180.000 kroner. Det har skapt reaksjoner.

I sosiale medier reagerer nemlig folk på at det i utgangspunktet ble opprettet en spleis, og at den har vokst så mye, så raskt.

Flere sammenligner den med andre spleiser hvor familier er i nød.

TV 2 har vært i kontakt med Anna Rosenlund Skretteberg og Jone Engemoen Hansen, som ikke ønsker å kommentere saken. Det er ikke kjent om paret vil ta imot de innsamlede pengene eller ikke.

ANDREPLASS: Anna Rosenlund Skretteberg og Jone Engemoen Hansen tapte på målstreken mot far og datter i årets sesong av Sommerhytta. Foto: TV 2

Spleis for vinnerparet

Det er ikke bare samboerparet som har initiativrike sjeler rundt seg. Søndag ble nemlig Sommerhytta-vinnerne gjort oppmerksom på at det hadde blitt opprettet en innsamling via Spleis i deres navn.

Da TV 2 ringer Rasmussen bekrefter hun at det ble opprettet en innsamling i deres navn, som de ikke var klar over.

– Plutselig fikk jeg tilsendt så mange skjermdumper på Instagram om at det var opprettet en spleis. Det var mange som lurte på om det var tull, eller hva det var, og om vi hadde sett det og skulle ta stilling til det, forteller hun.

I samråd med sin far bestemte hun seg for å gå ut i sosiale medier med at de ikke ønsket å ta imot pengene som ble samlet inn.

– Vi følte det ble helt feil. Vi har vært så heldige å vinne en hytte, så da følte vi det ble rart å godta den. Men det var jo hyggelig gjort, om det var ekte og godt ment fra vedkommende, sier hun.

Verken far eller datter hadde noe kjennskap til mannen som opprettet spleisen. De kontaktet Sparebanken 1, som eier folkefinansieringstjenesten Spleis, for å be dem avslutte initiativet.

– Vi fikk beskjed om at de ikke kunne gjøre noe med det, siden Spleis er noe eget som de må håndtere selv.

VIL IKKE MOTTA: Veronica Johansen Rasmussen tydde til Instagram da hun og hennes far ble gjort oppmerksomme på en opprettet spleis, de ikke ønsket å motta. Foto: Skjermdump/Instagram

Fullføre andreetasjen

Etter at Rasmussen publiserte en Instagram-historie hvor hun og faren skrev de ikke ønsket å motta den, tok derimot saken en ny vending.

– Etter at jeg la det ut på Instagram, forsvant den ganske kjapt. Kanskje den har nådd vedkommende som opprettet den, forteller hun.

Hun håper at folk som har sendt penger, får dem tilbake.

Ifølge Rasmussen var formålet med spleisen å finansiere overetasjen i hytta til far og datter. Den ble ikke pusset opp i løpet av innspillingsukene på Mjøsli grunnet smittevern.

PUSSET OPP FØRSTEETASJE: I årets sesong av Sommerhytta ble ikke overetasjen pusset opp, grunnet smittevern. Den opprettede spleisen hadde andreetasjen som formål. Foto: TV 2

Refundert

Leder for produktutvikling og marked i Spleis, Haakon Jensen, bekrefter i en e-post til TV 2 at det ble opprettet en innsamling for vinnerparet.

– Det er riktig at det har vært en spleis til vinnerne av Sommerhytta. Den hadde noen få transaksjoner, skriver han.

Han bekrefter at pengene som ble samlet inn, har blitt refundert til de som hadde betalt.

– Spleisen ble imidlertid avsluttet og slettet, og pengene ble refundert tilbake til giverne.

Han påpeker at Spleis først og fremst er en tjeneste som skal gjøre det enkelt å starte en pengeinnsamling til ulike formål på nett.

– Så langt i 2020 og 2021 er det opprettet 30.000 spleiser som har fått utbetalt penger. En del spleiser startes uten at det kommer inn penger, mens andre spleiser avbrytes av ulike årsaker, for eksempel fordi enten at mottaker ikke ønsker pengene, at innsamler ikke ønsker å ha innsamlingen likevel, eller at spleisen strider mot våre vilkår, skriver han.

– De etiske retningslinjene våre er bygget inn i vilkårene våre. En spleis må - kort fortalt - ikke være støtende, bryte med loven, diskriminerende, hatefull, pornografisk, egnet til å skade andre eller på annen måte være upassende.

Jensen skriver at Spleis ikke kan kommentere verken hvem som opprettet innsamlingen, eller hvor mye penger som kom inn.

Viktigere formål

Rasmussen forteller at hun og faren ikke ville godtatt en pengeinnsamling i deres navn, uansett om de vant Sommerhytta eller ikke.

– Jeg og pappa har snakket sammen om det. Vi tenker at det er ikke opp til oss å kommentere spleisene eller at de har blitt godtatt. Det får være opp til hver enkelt, sier hun.

– Vår personlige mening er hvert fall at vi ikke vil godta noen spleis. Det hadde vi også ment, uavhengig av om vi hadde vunnet eller ikke. Jeg meldte oss på velvitende om at vi kunne gå derfra uten en hytte.

Hun påpeker at det finnes mange andre innsamlingsaksjoner som går til viktigere ting en hytte, og som trenger pengene mer.

– Men jeg vil ikke kritisere noen av de andre, det er som sagt opp til hver enkelt.

Rasmussen understreker at det burde være en seier i seg selv å bli tatt ut som deltakerpar i Sommerhytta.

– Det var veldig mange søkere, også denne sesongen. Vi er veldig, veldig glad for at vi ble tatt ut. Det synes jeg er viktig å huske på, men det er sikkert let å glemme når det ikke har gått veien, og det føles tøft, sier hun.

Se hele sesongen av Sommerhytta på TV 2 Play når du vil.