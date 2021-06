Hybridbilene utmerker seg både i positiv og negativ forstand når forsikringsselskapet Fremtind nå har sett nærmere på kjøremønsteret til 10.000 norske bilister, som har tilbakelagt 45 millioner kjørte kilometer.

Eierne av såkalte ikke-ladbare hybrider som Toyota Prius og Auris kjører snillest. Mest råkjøring er det blant de som har ladbar hybrid.

– Den store forskjellen er ladeledningen, sier Svein Skovly, leder for innovasjon i Fremtind.

På en strekning på 1.000 meter vil de med selv-ladende hybrider ha fulgt fartsgrensen i 827 meter.

På den samme strekningen vil eierne av ladbare hybrider kun ha overholdt fartsgrensen i 773 meter.

Mercedes er unntaket

– Det betyr at nesten en fjerdedel av strekningen er kjørt i for høy fart. Vi vet at høy fart fører til trafikkulykker og vi anbefaler alle, uansett hvilken bil de har, å kjøre pent og holde seg til fartsgrensene, sier Skovly.

Han fortsetter:

– Et dypdykk i tallene viser at det først og fremst er de såkalte premium-merkenes plug-in hybrider som kjøres for fort, dog med unntak av Mercedes.

Hva slags drivlinje bilen din har, påvirker også kjørestilen. Det viser den nye undersøkelsen fra forsikringsselskapet Fremtind. Foto: Fremtind.

Tabellen viser andel av kjørelengde over gjeldende fartsgrense. En ladbar hybrid-Volvo kjøres med andre ord 25 prosent mer over fartsgrensene enn en tilsvarende bil med dieselmotor. Til sammenligning brytes fartsgrensene i 18,2 prosent av kjørelengden med en Toyota selv-ladende hybrid.

Kjører også mest over 110 km/t

Fremtind har også sett på kjøremønsteret til biler med andre drivlinjer. Her fremkommer det at en ladbar Volvo kjøres 25 prosent mer over fartsgrensene enn en tilsvarende bil med dieselmotor.

Til sammenligning brytes fartsgrensene i 18,2 prosent av kjørelengden med en Toyota selv-ladende hybrid.

De ladbare bensinhybridene troner også på topp når det gjelder andel av kjøring over høyeste tillatte fartsgrense i Norge, 110 km/t.

Biler med ladbar hybrid-drivlinje er de som kjører mest over høyeste tillatte fartsgrense i Norge, 110 km/t. Foto: NTB Scanpix

Tabellen viser andel av kjøring som skjer over fartsgrensene for ulike drivstofftyper:

Gjennomsnittsfarten gikk ned

– Oversikten er spesielt interessant når vi vet at målingen er gjort i løpet av 12 måneder hvor det har vært minimalt med kjøring utenfor Norges grenser, sier Skovly.

Undersøkelsen er nemlig utført i perioden 1. april 2020 til 1. april 2021. Det vil si mens Norge har vært preget av ulike koronatiltak.

I motsetning til hva mange tror, kjørte vi mindre bil i 2020 enn det vi pleier å gjøre, og gjennomsnittsfarten gikk ned i 2020. Samtidig var det flere episoder med grove fartsovertredelser enn tidligere.

