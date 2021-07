La oss skru klokkene et langt stykke bakover. Sånn cirka 33 år. Til 1988.

Jeg er ung bilmekaniker hos Peugeot og hverdagen min består stort sett i service og reparasjon av biler som heter 504, 505, 309, 305 og 205.

En ting vi gutta på verkstedgulvet diskuterer hyppig i kaffepausene, foruten fotball, øl og damer – er den nye Peugeoten som snart skal komme. Vi har sett tegninger og skisser og er spente.

Den skal være den første bilen fra «nye Peugeot». Den skal overta stafettpinnen etter store slagere som 404, 504 og ikke minst 505. Altså de litt større og kanskje litt konservative bilene fra den franske produsenten. Men likefullt biler som hadde en egen tilhengerskare og som solgte brukbart her hjemme gjennom mange, mange år.

Peugeot 405 ble raskt populær, kom i flere utgaver og solgte godt. Det her den tydeligvis fortsatt med. Om ikke i Norge.

405 solgte godt

Nykommeren skal hete 405 og ha tverrstilt motor og forhjulsdrift. Det var ikke så vanlig på store biler den gangen. Selv om Peugeot var veldig tidlig ute med forhjulsdrift, var det forbeholdt de mindre modellene. De fleste store bilene hadde fortsatt bakhjulsdrift den gangen. Slik som både Opel med Rekord / Omega, Ford Scorpio, Volvo 740, BMW og Mercedes.

Selvfølgelig var vi på plass da de første, nye 405 ble losset hos forhandleren der vi jobbet. Det var en spennende dag for alle oss som jobbet med Peugeot den gangen.

Bilen framsto som hypermoderne. Veldig aerodynamisk, med integrerte støtfangere, smale lykter og nette karosserilinjer. Meningene var nok litt delte. Var dette veien å gå?

Men bilen solgt godt og ble raskt veldig populær. Den var både romslig, moderne og ikke minst god å kjøre. Den solgte godt som firmabil også. Jeg minnes godt de røde vi leverte i hopetall av med Bik-Bok og Poco Loco-reklame på. Til og med Petter Stordalen hadde en slik, husker jeg …

Topputgaven hadde 16-ventilert motor, spoilere, aluminiumsfelger – og noen ganger bremser …

Erstattet av 406 i 1995

Kvaliteten på de første var riktig nok litt rufsete. De startet blant annet ikke når det var kuldegrader ute. Litt dumt i et land som Norge, kan du si …

Toppmodellen, 405 Mi16 hadde 16-ventilersmotor. Det var nytt og kult den gangen. Effekten var på hele 163 hestekrefter. For å få stoppet vogna hadde Mi16 ABS-bremser som standard. Det var også ganske nytt den gangen og det var ikke alltid at bremsene virket på de bilene. Det er også litt dumt, men det sikret i alle fall oppretteravdelingen jobb ...

Etter hvert kom 405 som stasjonsvogn og den kom med kjempespreke turbodieselmotorer, der du virkelig kjente suget når «propellen» jobbet. Bilene ble snart et vanlig syn på norske veier. I 1995 ble den erstattet av 406.

Ganske fort forsvant 405 fra veiene. I alle fall fra de norske veiene ...

Bilene er både gamle og tørste – men eierene elsker dem

Peugeot 406 S, heter den nå, men det er fortsatt en 405. Her er det ikke mye som er endret på 34 år.

Fortsatt en suksess

Man faktum er at bilen fortsatt bygges. Etter hele 34 år på markedet. Og det ganske uforandret også. Ikke bare det – den selger jammen i bøtter og spann fortsatt.

Firedørs sedaner er fortsatt et stort bilsegment. Det er ikke i alle deler av verden at dette med SUV og stasjonsvogner er det som gjelder. I Iran og Aserbajdsjan selger den gamle Peugeot-sliteren såpass godt at den faktisk ble 12. mest solgte sedan i verden i fjor. Det står det respekt av for en 34 år gammel bilmodell!

Nå legges fabrikken i Iran ned, men i Aserbajdsjan skal den bygges og selges videre, da under navnet 406 S – men det er fortsatt en 405. Om noen skulle være det miste i tvil.

Vi kan ikke annet enn løfte på hatten, gratulere – og ønske lykke til videre for den aldrende bilmodellen.

