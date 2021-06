Putin roser Biden før toppmøte: – Et veldig viktig skritt

Nato-sjef Jens Stoltenberg uttalte i forkant av Nato-toppmøtet i Brussel at forholdet til Russland er på det laveste siden den kalde krigen. Han understrekte imidlertid behovet for dialog, og han trakk fram det kommende møtet mellom Russlands president Vladimir Putin og USAs Joe Biden.

Putin sier mandag at han ser svært fram mot dette møtet, som holdes i Geneve, Sveits, onsdag, men advarer mot å tro at han har myknet.

– Før slike toppmøter er det vanlig at begge parter forsøker å redusere negativ diskurs for å legge grunnlag for en god samtale. Det er ikke noe spesielt i det. Jeg prøver ikke å lure meg selv, sier Putin i et intervju med statlig russisk TV.

– Profesjonell

Gjennom hele sin tid i Det hvite hus ble Trump beskyldt for å være ettergivende overfor Putin, men det russisk-amerikanske forholdet kjølnet gjennom presidentperioden. Trump trakk blant annet USA fra flere avtaler med Russland om rustningskontroll.

Kort etter at Biden ble president, varslet han en kraftig omlegging av Russland-politikken til forgjengeren. I forkant av toppmøtet kommer Putin med rosende ord om Biden og hans administrasjon.

– Den nye amerikanske administrasjonen under president Joe Biden, tok umiddelbart etter innsettelsen grep og fornyet Ny start-avtalen. Det mener jeg er et veldig viktig skritt. Generelt er det et tegn på Bidens profesjonelle analyse av verdenssituasjonen, relasjonen mellom våre land og perspektiver. Det er en profesjonell avgjørelse, sier Putin.

Ny Start-avtalen regulerer antall atomvåpen som USA og Russland fortsatt sitter på, 30 år etter avslutningen av den kalde krigen.

– Håper og tror på samtaler

– Toppmøtet vil bidra til å reetablere vår personlige kontakt, relasjon, etablere en direkte dialog og grunnlag for samarbeid på området med felles interesse, sier Putin,

Putin håper møtet kan føre til samarbeid om strategisk stabilitet, regionale konflikter og miljø - alle tema hvor konflikter mellom Russland og vesten har blitt dypere de senere år.

En rekke vanskelige saker står på dagsordenen. Biden-regjeringen har kritisert Russland for menneskerettsbrudd, omfattende dataangrep, forgiftningen og fengslingen av Aleksej Navalnyj og styrkeoppbygging ved grensa mot Ukraina.

Russland på sin side reagerer blant annet på militære baser og Nato-øvelser nær russisk territorium, noe de anser som en provokasjon.

– Militære forsvarssystemer er allerede utplassert i Polen og Romania, og det kan også bli installert angrepsvåpensystemer. Jeg håper og tror dette personlige møtet kan skape grobunn for samtaler om disse temaene, sier Putin i mandagens intervju.

Også USAs styrker i det nye rotasjonssystemet på baser i Norge er blitt kritisert av russerne.

– Dette kan øke den militære spenningen, sa utenriksminister Sergej Lavrov på møtet i Arktisk råd på Island i forrige måned.

Forverring av relasjon

Nato-sjef, Jens Stoltenberg, viste til Russlands aggressive oppførsel mot nabolandene Ukraina og Georgia, da han åpnet Nato-toppmøtet i Brussel mandag. Han trakk også fram cyberangrep og forgiftninger.

– Dette er noe som har ført til forverringen av forholdet mellom Nato og Russland, og forholdet vårt er nå på det laveste punktet siden den kalde krigen, sa Stoltenberg.

Storbritannias statsminister, Boris Johnson, trakk også fram det problematiske forholdet til Russland da han ankom Nato-toppmøtet mandag.

I Genève treffes Putin og Biden for første gang ansikt til ansikt etter at Biden ble president. I USA har kritikere hevdet at Biden i praksis belønner Putin ved å møte ham. Men dette avvises av Det hvite hus.

– Vi anser ikke et møte med den russiske presidenten som en belønning. Vi anser det som en viktig del av det å forsvare Amerikas interesser og verdier, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan for en uke siden.

Den russiske regjeringen har gjentatte ganger avvist anklagene om å ha blandet seg inn i valget av amerikansk president i 2016 og bidratt til Trump-seier. Dette har åpenbart ikke overbevist Biden, som i mars i år sa at Putin vil måtte betale en pris for å blande seg inn i amerikansk politikk.

I samme intervju ble Biden spurt om han mener Putin er «en morder». – Ja, det gjør jeg, svarte presidenten.

Putin reagerte med sedvanlig besk humor. – Vi vil alltid se våre egne kvaliteter i andre og tenker at de er lik oss selv, hevdet han.