Han fikk det omstridte NAV-brevet: – Jeg vet at det er mange andre som er i samme situasjon

En mann fra Indre Østfold fikk beskjed om at han ikke var avhengig av varme for å overleve, da han fikk avslag på søknad om strøm. Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen reagerer på vedtaket.

Med 60 kroner på konto og strømmen kuttet, søkte en mann i Østfold om nødhjelp og strøm hos NAV den 8. juni.

Dagen etter var søknaden behandlet. Nødhjelpen ble vedtatt, men søknaden om strøm ble avslått.

Begrunnelsen for avslaget var blant annet:

«Det er nå sommer og det er meldt varmt og fint vær over en lang periode. Du er dermed ikke avhengig av varme i din bolig for å overleve».

– Sånn kan man ikke formulere seg

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen, mener ingen skal få et slikt brev fra NAV.

– Jeg skjønner at folk reagerer. Det gjør jeg også. Sånn skal man ikke og kan man ikke formulere seg til folk, rett og slett.

Isaksen er glad for at NAV-Indre Østfold har beklaget, og at NAV sentralt nå har varslet at direktoratet skal følge opp saken via statsforvalteren.

– At NAV følger opp denne saken er helt i tråd med det jeg forventer.

JEVNLIGE MØTER: Arbeidsminister, Torbjørn Røe Isaksen, varsler at det kan bli jevnlige møter med NAV i tiden fremover. Foto: Erlend Aas

– Hva kommer du som arbeidsminister til å gjøre i denne saken?

– Jeg kommer til å spørre NAV om hva de finner under oppfølgingen. Så blir det sikkert jevnlige møter med NAV, hvor det blir viktig å forsikre seg om at den kommunale delen a NAV følger de rammene som er gitt.

Hjelpe andre

Søkeren, som er en mann fra Indre Østfold, opplevde vedtaket som uverdig.

– Jeg håper det aldri skjer igjen hos noen andre. Jeg vet at det er mange andre som er i samme situasjon, og jeg håper jeg kan hjelpe.

Mandag, fem dager etter at vedtaket ble fattet, snur NAV Indre Østfold.

– Vi ble i går kveld gjort kjent med at et vedtaksdokument fra NAV er delt i sosiale medier. Vi vil beklage at dette er sendt til en innbygger i vår kommune, sier leder ved NAV-Indre Østfold, Rikke Haagensen.

BEKLAGET: Leder ved NAV-Indre Østfold, Rikke Haagensen, har nå beklaget ovenfor mannen som fikk søknaden om strøm avslått. Foto: Goran Jorganovich

Mannen har nå fått en personlig unnskyldning fra NAV, og fått strømmen tilbake.

– Jeg måtte gå seks dager uten strøm. Jeg ble blant annet nødt til å kaste en fryser full av mat.

Han er fornøyd med unnskyldningen og ikke minst at han har fått strømmen tilbake. Nå håper han NAV sørger for at hendelsen ikke gjentar seg.

– Unnskyldningen var grei og ganske ydmyk, men jeg håper at de gjør noe med det og ikke bare snakker om det. At noen faktisk tar tak i det, sier mannen til TV 2.

Følger opp saken

NAV-direktør, Hans Christian Holte, er også glad for at Nordre Follo har beklaget.

– Dette er en enkeltsak i kommunen. Ut i fra det som framkommer i saken i pressen, så virker det helt naturlig at kommunen nå har beklaget sosialvedtaket, sier Holte.

FØLGER OPP: NAV-direktør, Hans Christian Holte, varsler at fagdirektoratet skal følge opp saken gjennom statsforvalteren. Foto: Heiko Junge

Direktøren håper instansene nå kan lære av dette.

– Vi som fagdirektorat følger opp saken gjennom statsforvalteren, som har ansvar for å følge med på kommunen sitt ansvar for sosialtjenesteloven.