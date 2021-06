Slår tilbake mot UEFA: – Det eneste riktige ville vært å sende spillerne hjem i en buss

Etter at kampen mellom Danmark og Finland ble avbrutt av Christian Eriksens hjertestand, ga UEFA det danske laget to muligheter: Å spille ferdig lørdag kveld, eller å fortsette kampen søndag klokken 12.

– Det var to muligheter og det er veldig klart. Det er det som er sannheten. Alt annet er feil. Vi var under press og fikk et dilemma. Det var enormt vanskelig å være der, sier landslagssjef Kasper Hjulmand.

UEFA avviste mandag at de danske spillerne ble presset til å gjenoppta EM-kampen. «UEFA er sikker på at episoden ble håndtert med den største respekt med tanke på den sensitive situasjonen og for spillerne», skrev forbundet i en uttalelse.

– Det blir helt feil å si at det var vi som ba om å spille videre, sier den danske landslagssjefen, som sier han angrer på at han ikke sendte alle sine spillere hjem i en buss.

– Det eneste riktige ville ha vært å sende våre spillere hjem i en buss lørdag kveld, slik at vi kunne sett an situasjonen, sier han.

Landslagssjefen sier han er overbevist om at Danmark hadde slått Finland under normale omstendigheter.

– Jeg er ikke opptatt av at vi skal bli kompensert på noe vis, men jeg håper vi kan lære av dette, slik at det ikke gjentar seg, sier Hjulmand.

På et pressetreff mandag, sa Danmarks keeper, Kasper Schmeichel, at han opplevde dilemmaet som vanskelig.

– Vi ble stilt i en posisjon som jeg personlig ikke føler at var «fair». Vi hadde to valgmuligheter. Det krevde nok at noen høyere oppe enn oss sa ifra om at det ikke var riktig tidspunkt å treffe en beslutning på, sa Schmeichel på et pressetreff mandag formiddag.

Lagkameraten Martin Braithwaite mente at flere av spillerne ikke var klare til å fortsette kampen da den kom i gang igjen.

– Vi tok den minst dårlige muligheten. Det var mange spillere som ikke var klare til å spille. Vi fikk beskjed om at vi måtte ta en beslutning, sier Barcelona-proffen.