12 nye smittede i Oslo: Dette sier Raymond om den videre gjenåpningen

Mandag er det kun registrert 12 nye smittetilfeller i Oslo. Det er det laveste antallet smittede i hovedstaden siden september i fjor.

Til tross for store fester i parker, russetid, og generelle tegn til at folkemengder begynner å samle seg igjen, så har altså ikke koronaviruset blomstret opp igjen i Oslo. Det gleder byrådslederen.

– Forrige uke ble det registrert 292 smittede i Oslo, som er det laveste antallet siden høstferien i fjor. Antallet innlagte er også på et lavt nivå, skriver Johansen i en e-post til TV 2.

– Gjenåpningen går bra

Oslo kommune forlenget i forrige uke tiltakene til den 18. juni på grunn av en smitteøkning.

Nå har derimot bildet endret seg, og byen har nå bedre kontroll på smitten. Byrådet i Oslo håper nå å fortsette det de kaller en gradvis og kontrollert gjenåpning av byen.

Oslos gjenåpningsplan: Trinn 3 og 4 Trinn 3: Åpne offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs som ikke allerede er åpnet. Dette medfører åpning av blant annet bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland m.m.

Ytterligere øke antallet for arrangementer utendørs og innendørs.

Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs.

Tilbake til en meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen. Trinn 4: Lempe på smittevernbegrensningene i de ulike tiltakene.

Lempe på antallsbegrensning for arrangement innendørs og utendørs.

Justere reglen om private sammenkomster i hjemmet, slik at flere enn 10 kan samles.

Skjenking til kl. 24.00

Åpne opp for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Private sammenkomster på offentlig sted (bryllupsfester, dåpsfester o.l.) – åpne med maksantall i tråd med Kommunelegehåndboka:-Risikonivå 4: Innendørs: Inntil 10 personer/Utendørs: Inntil 20 personer.-Risikonivå 3: inntil 20 personer-Risikonivå 2: inntil 50 personer Kilde: Oslo kommune

Før helgen varslet Johansen at byrådet håper å kunne begynne trinn tre av gjenåpningen denne uken.

Trinn tre vil innebære gjenåpning av flere innendørs- og utendørs aktiviteter, større rom for tilstedeværelse på arbeidsplass, og økt idrettsaktivitet.

Nå signaliserer Johansen at de sannsynligvis vil gjøre nettopp dette.

– Jeg er veldig glad for at smittetallene fortsetter å synke, alt tyder på at den gradvise, kontrollerte gjenåpningen av Oslo fortsetter å gå bra. Dette føyer seg inn i et kjent bilde, byen vår har gjennom hele pandemien hatt få smittede og lave dødstall sammenlignet med andre hovedsteder i Europa, sier Johansen.

Russetiden ble stanset Oslo etter et smitteutbrudd. Nå sier Johansen at utbruddet er fullstendig slått ned, og vaksineringstakten og smittesporingen åpner for ytterligere gjenåpning.

De nærmeste dagene vil byrådet ta en endelig beslutning.

– Forholdene ligger nå godt til rette for å gå videre og ta et større jafs, for det er mange som har måttet vente lenge. Vi er allerede i gang med å rydde opp etter sårene pandemien har skapt; arbeidet med å gjøre Oslo til en by med lav arbeidsledighet, høy aktivitet i næringslivet og små sosiale forskjeller er nå i full gang, sier byrådslederen.

Synkende trend

Det siste døgnet er det registrert 96 koronasmittede i Norge. Det er 32 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 180 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 284, så trenden er synkende.