De ble tillatt første gang i 2017 – og responsen var enorm fra norske bileiere. Serverne til Statens vegvesen knelte den første dagen det ble åpnet for å søke om personlige bilskilter. Og nå går det ikke veldig lenge mellom hver gang du ser en bil med et slikt skilt ute i trafikken.

Ordningen er en stor suksess, som også har bidratt med mange millioner til trafikksikkerhetsarbeid.

Nå blir større mangfold på dette området. Før jul i fjor ble det sendt ut på høring et forslag som åpnet opp for at personlige kjennemerker kan komme i både store og små størrelser – og for ulike kjøretøy.

Mange har ventet på dette

Nå er dette vedtatt og i gang fra denne uken:

– Bilinteresserte ønsker å ha tidsriktige skilt for sine biler, og det forstår jeg godt. En veteranbil blir ikke helt autentisk uten rett størrelse på bilskiltet. Fra 16. juni kan man søke om personlige bilskilt i flere størrelser. Jeg vet at mange bilentusiaster der ute har ventet på denne gladmeldingen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

–Hvis ønsket er et personlig skilt i amerikansk størrelse på bil, eller personlig skilt på motorsykkel eller tilhenger, så åpner vi nå opp for nettopp det, fortsetter Hareide.

9.000 kroner koster det å få et personlig skilt på bilen. Overskuddet fra ordningen går til Trafikksikkerhetsarbeid.

Her er størrelsene

Dagens ordning for personlige kjennemerker gjelder kun i ordinær størrelse, altså 52x11 centimeter. Nå kommer også disse størrelsene:

"Stort-høyt" (34 cm x 21 centimeter)

"Lite-smalt" (30 cm x 8,5 centimeter)

"Lite-høyt" (22 cm x 15 centimeter)

Amerikanske skilt (30 cm x 15 centimeter)

Skilt til tilhenger (47 cm x 11 centimeter).

Søker på hjemmesiden

– Nå vil enda flere vil kunne velge hva som skal stå på kjennemerket sitt. Det blir flere typer kjennemerker til flere forskjellige typer kjøretøy. Ikke nok med det, overskuddet ved å kjøpe denne typen skilt, som er på 9.000 kroner, går også til et godt formål, nemlig trafikksikkerhet, sier Hareide.

Søknad om personlig bilskilt skjer for øvrig via hjemmesiden til Statens vegvesen. Her finner du all informasjon om ordningen, og du får umiddelbart svar på om ønsket bokstav- og tallkombinasjon er ledig. Saksbehandlingen tar tre-fire uker. Får du søknaden innvilget, har du 30 dager på deg til å betale.

