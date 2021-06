Biden skryter hemningsløst av Stoltenberg som Nato-sjef

USAs president Joe Biden var full av lovord da han møtte Nato-sjef Jens Stoltenberg på alliansens toppmøte i Brussel.

– Jeg vil bare takke deg for ditt lederskap. Mye av dette hadde ikke skjedd uten deg, sa Biden til Stoltenberg.

– Jeg mener det virkelig! Du har vært helt utrolig. Du har vært sterk, sa han.

Se video øverst i saken!

Biden trakk spesielt fram at ti av Natos medlemsland nå har nådd alliansens mål om å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar.

Ifølge Biden har det også vært en voksende erkjennelse i Nato de siste årene om at alliansen står overfor nye utfordringer, inkludert Kina.

– Nato er avgjørende viktig for amerikanske interesser, forsikret Biden.

Han var tydelig opptatt av å berolige europeiske land etter at forgjengeren Donald Trump gjentatte ganger sådde tvil om USAs vilje til å leve opp til Natos artikkel 5, som sier at et angrep på én skal anses som et angrep på alle.

– Jeg ser på artikkel 5 som en hellig forpliktelse, sa Biden.

– Jeg vil at hele Europa skal vite at USA er der. USA er der, sa han.

