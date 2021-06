Trebarnsmor dukket opp i sjokkvideo på YouTube – så ble hun funnet død

I juni i fjor dukket det opp en video på YouTube.

– Jeg er her for å redde hele menneskeheten, sier den pene kvinnen i videoen.

I over 16 minutter prater hun om kristendom, myter og konspirasjonsteorier.

Mens New Age-musikk spiller i bakgrunnen, påstår hun at hun har skapt jorden.

MODER GUD: Amy Carlson startet en alternativ gruppe som endte som en livsfarlig sekt. Foto: Love Has Won

Nå vil hun lede menneskeheten til en «5. dimensjon» før det er for sent.

– Du kan kalle meg Moder Gud, sier hun.

Mumifisert lik

28. april i år dukket det opp et mumifisert og blålilla lik i en husvogn i den lille byen Moffat i Colorado.

Liket var plassert på et alter og pakket inn i en sovepose.

Soveposen var surret i blinkende julelys.

Likets ansikt var dekket av glitter, mens øyeeplene var fjernet.

Nærmere undersøkelser viste seg at det var kvinnen i YouTube-videoen, Amy Carlson (45), som lå i soveposen.

De syv personene som oppholdt seg i samme husvogn som liket, smilte og lo.

De var klare for å følge Moder Gud til den nye dimensjonen.

I stedet ble de pågrepet, siktet for likskjending og barnemishandling, og kastet rett i fengsel.

– Jeg har aldri sett en gruppe mennesker oppføre seg så likegyldig til en persons dødsfall, sa politimann Steven Hansen etter likfunnet.

Fra McDonald's til sektleder

Forrige uke annonserte HBO at de skal lage en dokumentarserie om Amy og den bisarre kulten hun skapte, og selv ble offer for.

Det er mange som lurer på hva som egentlig skjedde i huset sektmedlemmene bodde i, i fjellområdet Sangre de Cristo Range i Colorado.

Det samme gjør Amys etterlatte, som ble tvunget til å være passive tilskuere til den nedadgående – og dødelige – spiralen Amy kastet seg inn i.

Amys mor, Linda Haythorne, sier til Denver Post at datteren gikk fra å være en helt vanlig, gift trebarnsmor som jobbet på McDonald's, til en psykisk syk sektleder som kalte seg Moder Gud.

Guttetrøbbel

Vi går tilbake til Amys barndom i Dallas i Texas, som Amys mor beskriver som «helt normal».

Amy er flink på skolen, og er stjerna i skolekoret.

Hun er ei populær jente, men det er én ting hun aldri får helt til:

I DALLS: Amy Carlson (t.v) sammen med moren Linda Haythorne og søstrene Chelsea og Tara. Foto: Privat

Gutter.

Innen hun har fylt 25, har hun vært gift med tre menn og fått ett barn med hver av dem.

Amy har lite interesse av å være sammen med barna, og moren hennes må ofte sitte barnevakt.

– Et sjokk

Amys ekteskap er turbulente, og hun flørter ofte med andre menn på nett.

Flere ganger stikker hun av for å være sammen med dem.

Etter å ha født sitt tredje barn, endrer Amy ifølge moren helt personlighet.

Hun blir mer og mer opptatt av det alternative, og får for seg at meningen med livet hennes er å spre kjærlighet til resten av USA.

Under en thanksgiving-middag med storfamilien i 2012, da barna hennes er to, syv og tolv år gamle, annonserer hun plutselig at hun har sagt opp jobben på McDonald's og må dra.

Familien sitter måpende igjen rundt middagsbordet.

– Det var et sjokk for oss. Vi ante ikke hva som var på gang, sier Amys mor.

Amy begir seg ut på en USA-turné for å «spre kjærlighet», og familien hører nesten ikke et ord fra henne.

Plutselig begynner hun å legge ut videoer på YouTube, og familien blir sjokkerte vitner til hvordan Amy blir lederen for en alternativ New Age-gruppe.

– Jeg var ikke enig i noe av det hun gjorde, men det var ikke noe jeg kunne gjøre for å snakke henne bort fra det, sier Linda Haythorne.

Sex og narkotika

I YouTube-videoene blir det tydelig at hun har skaffet seg en tilhengerskare flere steder i USA, og de livestreamer mens de prater løst og fast om alt i fra sex til narkotika.

Seks år etter at hun forlot Texas, begynner Amys videoer å bli dystre og uforståelige.

Hun skriker mot tilhengerne sine og kaller alle som ikke følger henne er «horer» og «tilbakestående», og kommer homofobiske og antisemittiske påstander.

Hun sier at hun snart skal ta med seg 144.000 utvalgte mennesker til den «5. dimensjonen».

Finner Fader Gud

Amy blir sammen med tidligere straffedømte Jason Castillo (44), som hun kaller Fader Gud.

Castillo har akkurat kommet ut av fengsel etter å ha sonet flere dommer for blant annet for fyllekjøring, forsømmelse av barn, innbrudd og ulovlig ferdsel på andres eiendom.

NY FLAMME: Amy fant tonen med fengselsfuglen Jason Castillo, som blant annet kaller seg Fader Gud. Foto: Politiet

Castello er like opptatt av det alternative som Amy, og de gir gruppa navnet Love Has Won, «kjærligheten har seiret» på norsk.

Amy og James Castello tar med seg de nærmere 20 tilhengerne sine og flytter inn i et hus ved foten av Sangre de Cristo-fjellene sør i Colorado.

Huset er rotete, og det er malt enhjørninger på veggene. Det henger julelys i nesten alle rom.

Seremoni med julenisselue

Love Has Won legger ut en video på YouTube, hvor man ser Amy Carlson iført nisselue som ringer med ei bjelle under en slags seremoni.

Hun sitter i en dobbeltseng omringet av fargerike lys og New Age-plakater, og tilhengerne jubler og klapper.

Se seremonien under:

#GodSquad

I 2020 blir Love Has Won registrert som en veldedig organisasjon, og James Costillo oppgir at det er han er president i organisasjonen.

Love Has Won får dermed skattefritak.

For å spe på inntektene, oppretter sekten en nettbutikk, hvor de selger klær, mobildeksler og tennissokker med hashtaggen #GodSquad på.

#GODSQUAD: Love Has Won solgte sokker, klær og mobildeksler for å spe på inntektene. Foto: Skjermdump

Flere av medlemmene i sekten har forlatt barna, koner, ektemenn og jobber for å vie livet sitt til Amy Carlson.

De må gi fra seg all inntekt til Amy, og hun får sosialstønadene deres rett inn på konto.

Hvis Amy får vite at et medlem har beholdt pengene sine selv, må medlemmet si unnskyld i en livestream på YouTube.

Flere ganger daglig sender sekten timelange livestreamer hvor de selger hjemmelagde produkter og forsøker å verve nye medlemmer.

I hver eneste video blir Moder Gud, altså Amy Carlson, hyllet.

I flere av videoene påstår Amy at hun har levd intet mindre enn 534 liv, blant annet som Jesus, Kleopatra og Marilyn Monroe.

– Jeg husker at jeg hang på korset som Jesus, sier hun.

MORSKJÆRLIGHET: Amy Carlson blir presentert på Love Has Wons nettside, som ble slettet tidligere i år. Foto: Skjermdump

Hevder hun er 19 milliarder år gammel

På sektens nettside skriver Amy at hun skapte jorden – og at hun er 19 milliarder år gammel.

«Dette er min 534. reinkarnasjon i min søken etter å gjenopprette min kjære Planet, midten av Universet, og den første Planeten jeg skapte. De prøvde å henrette meg 589 ganger i dette livet, men KJÆRLIGHETEN HAR VUNNET. Jeg elsker dere», skriver hun.

På nettsiden står det at Love Has Won for en tusenlapp kan utføre «eterisk kirurgi»-seremonier for å helbrede alt fra kreft til negativ energi.

Under seremonien må kunden underkaste seg den karismatiske og tilsynelatende omsorgsfulle Amy.

I retur får de hennes «kjærlighet» og instrukser til hvordan man kan bli én av hennes 144.000 utvalgte.

Hver kveld får alle tilhengerne i Love Has Won-huset et slags karakterkort hvor det står hvor lenge de ifølge Amy har tilbrakt i «lavere energier», noe som er svært negativt.

Hvis Amy mener at et medlem har tilbrakt for mye tid i «lave energier» denne dagen, må medlemmet bo i et telt frem til Amy mener at fortjener å komme inn igjen.

Får brannskader på øyet

Medlemmene blir oppfordret til å stirre på sola for å få «lys inn i kroppen» og se etter «nyttige» tegn.

Dette resulterer i at én av dem havner på sykehus med brannskader på øyet.

Alle må skifte navn til det Amy og Jason Castillo mener passer dem bedre, og ingen får sove mer enn fire timer hver natt.

Alle tilhengerne, utenom Amy og Jason, må stå opp klokka 05 for å jobbe for lederskikkelsene.

All mat må rasjoneres, og tilhengerne raser ned i vekt.

Amy og Jason får derimot spise så mye de vil, og attpåtil få det servert av de andre.

Kjeft etter feil middag

I en av videoene som blir lagt ut på YouTube, kjefter Amy på en tilhenger som serverte henne feil middag.

Amy, som drikker vodka dagen lang, snøvler og skriker mot mannen.

Han går rastløst rundt på gulvet.

– Min visjon var kylling med parmesan, og så snur de jævla atomene seg mot meg og gir meg kjøttboller. Jeg sa ikke kjøttboller. Jeg elsker kjøttboller, men jeg ba faen meg ikke om det. Kylling parmesan!, roper hun i videoen.

SINT: Amy Carlson kalte raseriutbruddene sine for «drage-energi». Foto: Love Has Won

Dagen etter blir det lagt ut en ny YouTube-video hvor mannen beklager at han sviktet Moder Gud ved å gi henne kjøttboller.

– Løgner, hører man henne rope i bakgrunnen.

Det blir stadig lagt ut videoer på YouTube, ofte med tilhengere som beklager det de har gjort mot sektlederen.

I andre videoer gjør Amy og Jason narr av tilhengerne som er utsultet på søvn.

«Prater» med Robin Williams

Amy har lange livestreamer hvor hun shotter vodka og fabler om sine tidligere liv, og om hvordan hun «prater» med den avdøde Hollywood-stjernen Robin Williams.

Hun får voldsomme sinneutbrudd, og skriker inn i kameraet.

Hun sier at det ikke er sinne, men hennes «drage-energi» som får utløp.

Ofte blir hun såpass full under livestreamingen, at tilhengerne må bære henne skrikende tilbake til senga.

Føttene fulle av kaktusnåler

Det er ingen andre enn sektmedlemmene selv som vet hva som foregår når kameraene er slått av.

Men, 23. mai 2020, får amerikanerne et lite innblikk da familiefaren Alex Whitten blir funnet naken og dehydrert i coloradoørkenen.

For bare tre dager siden etterlot han seg kone og tre barn for å flytte inn i Love Has Won-huset.

Nå virrer han rundt i ørkenen og hallusinerer med brannskader på øynene.

Fotsålene hans er fulle av kaktusnåler.

FUNNET I ØRKENEN: Alex Whitten ble funnet i coloradoørkenen tre dager etter at han flyttet inn i Love Has Won-huset. Foto: Wikimedia Commons

Whitten forteller at Love Has Won mente at han mangler «riktig energi» og var «på feil side av fjellet», og derfor satte ham ut i ørkenen for å klare seg selv.

Han blir tatt med til et sykehus, men nekter behandling. Han vil at Love Has Won skal helbrede ham.

Villedet med vilje

Kona hans, Ariene, forteller lokalavisene at han hadde stor interesse for Love Has Won sine YouTube-videoer, og at han en dag forlot henne og barna for å flytte inn hos dem.

Plutselig dukket han opp YouTube-videoene og fortalte at han var sjeleglad for å ha funnet Love Has Won.

Kona ringte til sekten og ville prate med ektemannen.

Da var han allerede satt ut i ørkenen.

– De sa at han hadde det bra og var sammen med familien sin. De villedet oss med vilje. De ville av en eller annen grunn ikke at vi skulle finne ham, forteller hun.

Ariene nektet å tro på sektens forklaring, og kontaktet politiet, som igangsatte en enorm leteaksjon og til slutt fant ham i ørkenen.

Siste, desperate forsøk

Hjemme i Texas sitter også Amy Carlsons familie og ser på YouTube-videoene i vantro.

Amys barn, søstre og foreldre har det siste året desperat forsøkt å få kontakt med henne, men til ingen nytte.

I september 2020 gjør familien et siste forsøk på å få kontakt med henne hos TV-psykolog Dr. Phil.

I programmet bønnfaller de henne om å forlate sekten og komme hjem igjen, men til ingen nytte.

Amy avviser at Love Has Won er en sekt, og sier at hun var nødt til å forlate barna sine for å spre kjærlighet.

I intervjuet forteller hun at hun har fått kreft og har blitt lam fra livet og ned.

Møtt med raseri

Til tross for at hun har kreft, vil hun ikke ha medisinsk behandling. Hun sier at hun ikke stoler på legene, som kanskje vil hindre henne i å nå den «5. dimensjonen».

I stedet tar hun med seg 15 Love Has Won-medlemmer til Hawaii, hvor hun vil leve sine siste dager før hun skal «stige opp» gjennom en portal til den utopiske byen Lemuria.

Sekten bosetter seg på øya Kauai, men blir møtt av en rasende lokalbefolkning.

Lokalbefolkningen vil ha sekten bort fra øya, og omringer huset med store protestplakater.

LANGET UT: Protestantene dukket opp i hopetall da Love Has Won flyttet til Kauai. Foto: Love Has Won Exposed

Rasende demonstranter setter fyr på palmer utenfor huset for å vise sin avsky mot sekten, noe som resulterer i at brannvesenet må rykke ut.

Samtidig legger Love Has Won ut bilder på Facebook av sin kjære Moder Gud, hvor Carlson er grålilla i huden og avmagret.

DØDSSYK: Amy Carlson avbildet med en joint på Hawaii. Foto: Love Has Won

I et forsøk på å roe ned lokalbefolkningen, legger sekten ut en ny YouTube-video.

Det gjør bare vondt verre.

I videoen sier Amys talspersoner at Amy er den reinkarnerte versjonen av den høyt aktede hawaiiske gudinnen Pele, og at hun kan beskytte vulkanene på Hawaii.

De påstår at Amy faktisk har skapt hele Hawaii.

Lokalbefolkningen blir svært provosert over påstandene, og lar seg ikke lure av Amy.

De krever at sekten forlater øya umiddelbart.

– Det var svært støtende for hele Hawaii. Det var som en trussel for oss, sier en av protestantene, Mahealani Chandler, til Denver Post.

Til slutt må sekten forlate Hawaii med politieskorte.

Nektet lege

Hjemme igjen i Colorado, blir Amy Carlsons helse verre og verre.

Hun er sengeliggende døgnet rundt, men fortsetter å livestreame på YouTube.

Hun påstår at hun har fått kreft fordi hun har kurert hundrevis av folk for samme sykdom.

I de fleste videoene shotter hun vodka, før hun blir full og begynner å raljere.

SYK: Et av de siste bildene av Amy Carlson, som fikk blålilla hud av den alternative medisinen hun trodde kunne kurere henne. Foto: Love Has Won

15. oktober 2020 legger Love Has Won-medlemmene ut en video hvor de forteller at deres kjære Moder Gud ikke oppsøker lege fordi «en lege ikke ville skjønt prosessen med oppstigningen».

Amy Carlson er ikke med i videoen.

Tilhengerne sier at Amy flere ganger har bedt dem om å ta henne med til sykehuset, men at det ikke har skjedd.

De er fullstendig overbevist om at Amy tar dem med til den «5. dimensjonen» når hun dør.

– Det har vært øyeblikk hvor Mor har spurt oss om å ta henne med til et sykehus. Nope, det skjer ikke, sier en av dem.

Øynene ruller bakover

12. april prater Amy med sønnen sin hjemme i Texas. Hun er åpenbart syk, og øynene hennes ruller bakover i hodet.

Huden er lilla, og hun har pustevansker.

Familien slår full alarm, og ringer politiet, ambulansetjeneste, brannvesenet, sheriffer og påtalemyndighetene.

Nå haster det med å redde Amy.

PÅ DØDSLEIET: Amy Carlson avbildet med en stor flaske sølvvann ved siden av seg. Foto: Love Has Won

Alle som oppsøker Love Has Won-huset blir fortalt at Amy ikke er der.

– Det ble utført velferdskontroll, men de ble avvist. Vi fikk ambulanser til å dra dit, men de måtte snu, sier Amy Carlsons mor, Linda Haythorne.

14. april blir det lagt ut et bilde på Love Has Won-tilhengernes private chatgruppe.

På bildet ligger Amy Carlson i fanget til til Jason Castillo, noe som kan tyde på at hun enten er døden nær eller har dødd.

– Kom og se på Mor

27. april kommer Miguel Lamboy, som har ansvaret for økonomien i Love Has Won, hjem til husvogna han eier i Casada Park i Colorado.

Han blir møtt av flere andre Love Has Won-tilhengere som sier at de trenger å overnatte hos ham.

Han lar tilhengerne bli der, og drar, og dagen etter kommer han tilbake sammen med den to år gamle sønnen sin.

Han blir møtt av Jason «Fader Gud» Castillo.

– Kom og se på Mor, sier han, og tar Miguel med seg til soverommet.

Lamboy har ikke sett Amy Carlson på lenge, og lurer på hvordan det går med henne.

Blir nektet å forlate husvogna

– Gi henne en klem, sier Castillo, og nikker mot et mumifisert lik som ligger på et slags alter.

Tennene til liket stikker ut gjennom den tynne, grålilla huden, og øyeeplene er borte.

Lamboy fryser til is, før han sier at han er nødt til å gå ut for å meditere.

Han forsøker å ta med seg sønnen, men blir stanset av de andre sektmedlemmene som frykter at Lamboy stikker av med pengene deres.

Tilhengerne nekter ham å forlate huset sammen med toåringen, og han kjører derfor alene til politistasjonen i nabobyen.

– Som tatt ut fra en film

Politiet tror at Miguel fabler da han forteller dem om det mumifiserte liket uten øyeepler, og at noen holder toåringen hans fanget.

– Det er et lik. Det er som tatt ut fra en film. Jeg har aldri sett noe lignende, sier han til politiet.

Etter noen timer rykker politiet ut, men blir møtt av en gjeng blide og fornøyde Love Has Won-medlemmer.

De er klare for å dra til den etterlengtede «5.dimensjonen».

– Hun er ikke død. Hun har oppsteget, sier et av sektmedlemmene.

– Jeg har aldri sett en gruppe mennesker oppføre seg så likegyldig til en persons dødsfall, sier politimann Steven Hansen.

I tillegg til toåringen, oppholder også den 13 år gamle datteren til en av tilhengerne seg i husvogna.

Syv av tilhengerne, inkludert Jason Castillo, blir arrestert og siktet for likskjending i tillegg til å ha mishandlet de to barna.

Ville kurere seg selv med sølvvann

I etterkant har det vist seg at Carlson døde med enorme mengder sølvvann, altså kolloidalt sølv, i kroppen.

Love Has Won solgte i fjor sølvvann som en kur mot covid-19 frem til de ble stanset av myndighetene.

Kolloidalt sølv blir gjerne markedsført som «naturens eget antibiotikum» og kosttilskudd, men kan ifølge Norsk Helseinformatikk gi nevrologiske problemer, nyreskade, mageproblemer, hodepine, utmattelse og hudirritasjon.

Ved lang tids bruk fører bruk av sølvvann til såkalt agyri, som gjør at huden blir permanent blålig eller grå.

Amys dødsfall blir nå etterforsket.

Politiet har en teori om at sektmedlemmene nektet Amy Carlson mat og medisinsk behandling for å legge til rette for «oppstigningen» som skulle ta dem med til «5. dimensjon».

HJERTE: Amy Carlson lager et hjerte med hendene før hun dør. Foto: Love Has Won

Kjefter på de som stakk

I slutten av mai legger Jason Castillo ut en video hvor han langer ut mot Love Has Won-medlemmene som har brutt ut av sekten.

Han langer også ut mot Lamboy, som skal ha fått alle pengene sekten hadde.

Se videoen under:

Etter arrestasjonene, har Love Has Won tatt ned nettsiden og gitt YouTube- og Facebook-profilene sine nytt navn.

De kaller seg nå «5D Full Disclosure», og den lille gruppa som er igjen bor nå i telt og lever på mat de får fra frivillige.

De har fortsatt å livestreame flere ganger om dagen, hvor de ber om donasjoner og forsøker å verve nye medlemmer.

Nå prater de om Fader Gud, altså Jason Castillo, som sin nye leder.

«Vennligst be for oss»

Kort tid etter at Amy ble funnet død, la søsteren hennes, Chelsea Reninger, ut en melding på Facebook:

«Til alle dere som kjente min søster Amy, vil jeg at dere skal vite at vi fant ut i går at hun er død! Vennligst be for oss og menneskene involvert i denne forferdelige situasjonen. Vi velger å huske hvem hun var i våre liv, og ikke hvem hun ble i denne manipulerende kulten,» skriver hun.

Til Denver Post sier Reninger at Amy ikke fortjente å dø.

– Hun er ikke helt uskyldig i dette. Hun valgte selv å bli en del av denne sekten. Men hun fortjener ikke det som har skjedd med henne. Ingen menneske fortjener dette, sier hun.

TV 2 har vært i kontakt med Chelsea Reninger, som sier at familien ikke kan kommentere saken fordi de har signert en eksklusivitetsavtale.

