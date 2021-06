Frykter lang behandlingstid vil forsinke oppstart for ny Bergensbane og E16

Vestlandspolitikere reagere på at den statlige reguleringsplanen for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle første brukte seks måneder i et departement før den ble sendt over til neste departement for videre behandling.

– For hver dag planen ikke sendes ut på høring forsinkes byggestarten med en dag, sier ordfører på Voss, Hans Erik Ringkjøb.

Han er bekymret over den lange saksbehandlingstiden.

– Det er ingen grunn til at planen skal henge igjen i departementene. Det handler om å kunne ferdes trygt i dette landet. Denne strekningen er ikke trygg, verken på vei eller jernbane, sier Ringkjøb.

BEFARING: Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (tv) sammen med sønnen Daniel, statsminister Erna Solberg og ordfører på Voss, Hans-Erik Ringkjøb på en av mange politikerbesøk opp gjennom årene. Foto: Marit Hommedal

Sendte bekymringsbrev

Sammen med ordføreren i Vaksdal, fylkesordfører for Vestland og byrådet for klima, miljø og byutvikling i Bergen sendte han 3. mai i år brev til Samferdselsdepartementet der de etterlyste at reguleringsplanen blir lagt ut for høring.

Da lå reguleringsplanen fortsatt i Samferdselsdepartementet, men etter seks måneder der ble den sendt videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

– Man må kunne forvente at statsrådene og departementene snakker sammen slik at det samme arbeidet ikke gjøres to ganger, sier Thor Håkon Bakke, byråd i Bergen.

Reagerer på tidsbruk

Han reagerer kraftig på tidsbruken i departementene.

– Vi kjenner på en reell bekymring for at den planlagte byggestarten i 2024 ryker. I Bergen hadde vi plan om å ha planen på høring i bystyret før sommeren. Nå er alt i det blå, sier Bakke.

Farlig strekning

Over fire millioner passasjerer drar mellom Bergen og Voss hvert år – en strekning med mange dødsulykker og hyppige ras.

E16 Bergen-Voss ble av samferdselsministeren i fjor kalt for «dødsveien». Strekningen er en av landets mest rasutsatte, og har blitt kåret til landets verste.

I 2015 gikk regjeringen inn for en gigantisk utbygging, det såkalte K5-alternativet, som skal bygge større vei og togtrasé i nye tunneler.

Vossebanen og E16 Arna–Stanghelle er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Bane NOR.

I Statens vegvesen er man utålmodige etter å komme i gang.

– Man må ha respekt for at det er en stor plan som krever en grundig behandling, men vi hadde ikke sett for oss at det ville ta så lang tid i departementene, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Gunnar Søderholm.

OVERRASKET: Prosjektleder Gunnar Søderholm i Statens vegvesen hadde forventet et raskere behandling i departementene.. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Haster med høringsrunde

Han vedgår at det haster med å få planen ut på høring skal det bli byggestart i 2024.

– Vi venter på at det skal skje. Det er fortsatt mulig å klare 2024, men det betinger at planen som fortsatt ikke er ute på høring legges ut og vedtas i de berørte kommunene innen rimelig tid.

– Vi skal i hvert fall holde høringsfristen. Dette er utrolig viktig for oss og alle som ferdes på denne strekningen. Bruker Kommunal- og moderniseringsdepartementet like lang tid som Samferdselsdepartementet kommer man ikke utenom forsinket byggestart, sier ordfører i Vaksdal, Hege Eide Vik.

Lover avklaring i juni

Statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver til TV 2 at hun forstår utålmodigheten til lokalpolitikerne.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottok forslaget til reguleringsplan fra Samferdselsdepartementet i brev av 28. mai. Jeg er klar over vegvesenets og kommunenes ønske om å få sendt planforslaget på høring, og vi behandler saken så raskt som mulig. Vi har som mål å kunne besvare henvendelsen fra Samferdselsdepartementet i løpet av juni. Det vil deretter være Statens vegvesen som sender forslaget på høring, sier Nakken.

Samferdselsminister sier til TV 2 at han vil understreke at E16/Vossabanen er et gigantprosjekt til over 25 milliarder kroner, og at det var viktig å se behandlingen av reguleringsplanen i sammenheng med Nasjonal transportplan, som ble lagt fram i mars.

– Behandlingstiden av reguleringsplanen i Samferdselsdepartementet har ikke ført til forsinkelse for oppstarten av byggingen, sier Knut Arild Hareide til TV 2.