TV 2s fotballekspert kaller Eriksens hjertestans for et traume

Lørdag kveld ble Europa vitne til at den 29 år gamle danske fotballspilleren, Christian Eriksen, segnet om på banen i kampen mot Finland. Siden har en hel verden engasjert seg, og mandag ble det kjent NRK har fått 86 klager på fotball-EM, der fleste handler om bildene av hjertestansen til Eriksen.

Også TV 2s fotballekspert, Erik Thorstvedt, fulgte med på kampen hjemme i Norge. Han er sterkt preget av hendelsen.

– Det er det mest ekstreme og triste jeg har sett noen gang. Det var aldeles grusomt. Vi fikk se ganske mye og og dette er en spiller som vi føler vi kjenner, forteller han til God morgen Norge.

Eriksen spilte for Thorstvedt sin gamle klubb, og den tidligere keeperen har ved flere anledninger både truffet han, og intervjuet han.

– Han går for å være en ekstremt god fotballspiller og et fotballgeni, men samtidig en veldig ydmyk og nedpå fyr. Det var bare helt, helt ekstremt og vi trodde dette kunne gå feil vei.

– Et traume

Mens Eriksen fikk livreddende førstehjelp på banen, reagerte danskene med å lage en borg rundt lagkameraten for å prøve og skjerme omgivelsene fra å få innsyn.

Hva som skjedde videre, kom som en stor overraskelse for Thorstvedt.

– Det er en kveld i helvete, også ender det så absurd med at kampen faktisk spilles ferdig. Det var helt surrealistisk, men det betydde altså at det gikk bra med Christian Eriksen, og da snudde alt helt rundt, sier han og fortsetter:

– Det at den skulle fullføres var det siste jeg trodde, men det gikk bra med Christian og det er det viktigste. Men det var jo et traume for oss som satt og så det på TV og for de ut på banen – og for lagkompisene, så må det ha vært helt ekstremt. Men han kom til bevissthet, sendte en hilsen til lagkompisene før de gikk utpå og spilte igjen.

Usikker på fremtiden

Thorstvedt tror at dommerens, spillernes og legenes kjappe reaksjon trolig er årsaken til at det gikk såpass bra med den danske stjernespilleren.

– Han ramlet om uprovosert, og måten han ramlet på gjorde at vi alle forstod at det var noe som var alvorlig galt. Jeg kjenner ikke så godt til sånne ting, men ettersom dette var uprovosert, så det kunne ha nesten skjedd hvor som helst og når som helst. Så på en måte var det litt flaks at det skjedde der og da, slik at han fikk den umiddelbare hjelpen.

– Legene sa i etterkant at de fikk hjertet i gang etter det første støtet som de ga han, og det betyr mye i tidsaspektet i forhold til oksygen til hjernen og slike ting. Så det er veldig bra jobba av de involverte og flaks at det skjedde der det skjedde, og at det ser ut til at han fortsatt er helt okei. Karrieren videre vet vi ingenting om og det kan være noe helt annet, men det er ikke det viktigste akkurat nå.