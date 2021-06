Dette sier Boasson-Hagens lag om Tour de France-mulighetene

Team Total Direct Energie-rytteren har følt seg trygg på at han får plass på laget til sommerens store sykkelfest. Men det snek seg likevel inn en usikkerhet hos Boasson-Hagen da han ble skadet og sendt hjem foran oppkjøringsrittet Sveits Rundt.

Nå sier arbeidsgiveren hans dette om situasjonen til 33-åringen en drøy uke før laget samles i Brest i Frankrike:

– Vår doktor ville at han skulle bruke tid på å bli frisk. Nå er han tilbake på sykkelen og trener hardt i "sitt eget Sveits Rundt" hjemme i Norge. Edvald håper å komme i god form til det som trolig blir Tour de France, sier sportsdirektør Thibaut Mace på spørsmål fra TV 2.

Rittfritt

Boasson-Hagen har syklet Tour de France ti ganger. Men oppkjøringen til det han håper skal bli deltakelse nummer 11 har vært alt annet enn normal. Da han stilte til start i GP Gippingen 4. juni så var dette hans første ritt på to måneder. Etter Scheldeprijs 7. april har han kun vært hjemme i Norge og trent. Ettersom Boasson-Hagen og hans kone Marlen ventet barn, så prioriterte han bort konkurranser for å være tilstede for sin vordende fru.

Tre dager etter at lille Hennie kom til verden, 31. mai, bar det imidlertid ut på ritt igjen.

Men da gikk det galt.

– Jeg syklet på ei flaske i langesonen, slo salto over styret og gikk i bakken. Jeg landet nesten på beina, men saltoen var tydeligvis ikke helt perfekt. Jeg har derfor skrammer overalt og måtte sy i albuen ettersom kuttet var ganske dypt, fortalte han.

Team Total Direct Energie-rytteren fullførte rittet, men fikk ikke lov til å starte etapperittet Sveits Rundt to dager senere, som han skulle bruke til å komme i konkurranseform.

– Jeg får ikke bevege albuen før stingene har grodd. I tillegg har jeg vondt ribbeina. Det er dermed ubehagelig å sitte på sykkelen. Det er veldig dumt for jeg følte meg i veldig god form da jeg krasjet, sa Boasson-Hagen.

Klar for søndagens NM

Nå er spørsmålet hvordan dette vil påvirke Team Total Direct Energie når de i disse dager skal velge åtte ryttere til Tour de France. Våger de å ta ut en som har minimalt med ritt-km i beina denne våren? Og som har slitt med å vise seg frem for sin nye arbeidsgiver etter overgangen i vinter?

– Vi avventer for å se hvordan formen hans er de neste dagene. Rapportene vi har fått tilsier at han trener virkelig hardt, så får vi se hva vi lander på når vi skal ta et endelig valg, sier sportsdirektør Mace.

Da TV 2 var i kontakt med Boasson-Hagen mandag kveld var han klar på at han skal sykle fellesstarten under NM i Kristiansand på søndag. Det er et tydelig tegn på at han er kvitt de verste plagene etter velten i Sveits.

– Det er 50-50, forteller Thibaut Mace om Tour de France-sjansene.

– Han har trent veldig godt de siste dagene. I form så vil han være en viktig rytter for oss. Vi håper å få se ham i Tour de France. Men vi må vente og se an utviklingen hans de neste dagene, sier franskmannen.