Hver eneste dag kjører Englands nye yndling forbi fengselet faren sitter i

Da Kalvin Phillips (25) kom på skolen uten matpakke, lo de andre skolebarna av ham. Reisen til toppen har vært lang for Phillips og familien.

– Gratulerer med farsdagen til disse to fantastiske kvinnene. Jeg skal gjøre dere til de stolteste kvinnene på jordkloden.

Det skrev Englands nye yndling, Kalvin Phillips, på Instagram i 2015. Bildet var av moren Lindsay Crosby og bestemoren Val Crosby. Det var ingen skrivefeil. For Kalvin Phillips har de to kvinnene vært både mor og far i oppveksten hans.

Søndag tok han rollen som Englands hærfører da de leverte en overbevisende seier over Kroatia i EM. Etter kampen var det ett navn som gikk igjen hos supportere og eksperter.

Kalvin Phillips. «The Yorkshire Pirlo» som Leeds Uniteds supportere har kalt ham i en årrekke.

– Han er utrolig undervurdert. Han har hatt en fantastisk start på landslagskarrieren, og jeg synes han var enorm i dag, sa landslagstrener Gareth Southgate etter seieren over Kroatia.

Daglig leder i Leeds United Supporters Club of Scandinavia, Anders Palm, er stolt over at klubben endelig har en spiller som utmerker seg på det engelske landslaget.

– Man blir jo litt ekstra glad i de spillerne som er født i Leeds. Den forrige Leeds-gutten som gjorde det bra i et mesterskap var vel David Batty. Vi er veldig stolte. Det er klart det er stas, sier Palm til TV 2.

Men veien til å bli Englands nye yndling har vært lang for Phillips.

Phillips vokste opp i et av Leeds' tøffeste områder, Armley. Et røft område, hvor mange av beboerne hver eneste dag kjemper for å få endene til å møtes.

En av familiene som på 90-tallet og starten av 2000-tallet kjempet for å få endene til å møtes i Armley var familien Crosby og Phillips.

Alenemoren Lindsay Crosby hadde ansvaret for fire barn, og hver eneste dag handlet om å få mat på bordet til dem.

– Vi bodde i en treroms hvor jeg og broren min delte rom, mens mine to søstre delte det andre rommet. Mamma pleide å sove på sofaen i stuen, fortalte Kalvin Phillips i et intervju med The Times.

– Det har vært perioder hvor moren min ikke spiste om kvelden fordi hun ga maten til oss. Moren min hadde to jobber for å sørge for at vi barna hadde mat på bordet. Ofte måtte bestemoren min bidra.

PLAGET STJERNEN: Kalvin Phillips gjorde det vanskelig for Luka Modric og Kroatia. Foto: Laurence Griffiths

– De andre på skolen lo av meg da jeg fikk gratis skolemat

Under koronapandemien har Manchester United-stjernen Marcus Rashford kjempet hardt for at barn i England skal få gratis skolemat.

En av de som virkelig vet viktigheten av Rashfords fanesak er Kalvin Phillips.

– Jeg pleide å få gratis skolemat. De andre i klassen kom med fulle matbokser, som inneholdt alt fra bagetter til sjokoladeplater.

– Noen av dem lo av meg og sa «får du gratis skolemat?». Jeg pleide å dra hjem og spørre mamma hvorfor ikke jeg kunne få med meg en full matboks. Vi har ikke råd til det, svarte hun, sier Phillips.

Dette har sørget for at også Leeds-stjernen har engasjert seg i saken, og bidrar med gratis mat til barn som trenger det i Leeds.

En av familiens viktigste støttespillere var bestemoren Val. En dame som Leeds United-supporterne trykket til hjertet da hun dukket opp i dokumentar-serien «Take Us Home», som fulgte Leeds Uniteds vei mot Premier League.

I serien kunne seerne se hvor tett forholdet mellom Leeds-stjernen og bestemoren var. Derfor var det mange som sørget da hun døde etter kort tids sykdom tidligere i år.

Dødsfallet gikk hardt inn på Kalvin Phillips. Da Leeds United kort tid senere møtte Southampton var ikke midtbanespilleren med i troppen. Etter kampen stilte Leeds-spillerne opp med en t-skjorte hvor de hyllet hans bestemor.

ELSKET: Leeds-spillerne viste sin respekt til «Granny Val» etter Southampton-kampen denne sesongen. Foto: Gareth Copley

Kjører forbi fengselet hvor faren sitter hver dag

Leeds Uniteds treningsfelt ligger i landsbyen Thorp Arch. Et steinkast unna ligger fengselet Walstun. Hver eneste dag kjører Kalvin Phillips forbi fengselet.

I fengselet sitter faren Mark Phillips. Mannen som bærer etternavnet Kalvin har bak på landslagsdrakten.

Mark Phillips er opprinnelig fra Jamaica og har gjennom hele Kalvins liv vært inn og ut av fengselet.

– Han har vært inn og ut av livet mitt siden jeg var liten. Han har vært inn og ut av fengsel så lenge jeg kan huske. Han havnet i feil miljø hvor det var narkotika, slåssing og alt du kan tenke deg, sa Phillips i intervjuet med The Times.

Han liker ikke å besøke fengselet, men holder kontakten med faren over telefon.

– Han er stolt av meg. Han er en Leeds-mann, og har bodd der hele livet. Han ringte meg da vi rykket opp og sa «hør på dette». I bakgrunnen kunne jeg høre alle de innsatte synge Marching on Together (Leeds United-sang), mens de hamret på veggene, sa Phillips.

Supporterne trodde ikke Phillips hadde det som skulle til – det gjorde Bielsa

Men at Kalvin Phillips skulle være på alle engelskmenns lepper etter en EM-kamp var det ikke mange som trodde for få år siden.

Kun én måned etter at Marcelo Bielsa tok over Leeds United i 2018 ble klubbens beste defensive midtbanespiller solgt. Ronaldo Vieira forlot klubben til fordel for Sampdoria til supporternes store frustrasjon.

Få hadde tro på at Kalvin Phillips var god nok til å gå rett inn og ta plassen hans.

MØTE: Anders Palm og sønnen Theo Aggvin-Palm møtte Kalvin Phillips for noen år siden. Foto: PRIVAT

– Det stemmer. Jeg må vel innrømme at jeg var skeptisk til det. Jeg og mange syntes at Vieira så ut som en bedre spiller. Phillips hadde flere utfordringer på banen, så det var ganske stor usikkerhet rundt det. Det var mange som mente at Phillips ikke kom til å ta det steget vi trodde Vieira ville ta, sier daglig leder i Leeds United Supporters Club of Scandinavia, Anders Palm.

Men Bielsa ville det annerledes. Han hadde nøye gått igjennom alle Leeds-spillerne før han tok over jobben, og hadde planen klar. Kalvin Phillips skulle flyttes fra indreløper-rollen han hadde hatt, og dyrkes som et skjold foran forsvaret.

– Jeg tror Bielsa skapte den rollen for Kalvin Phillips. Det skal også sies at Bielsa og hans team kom inn med nye ideer rundt kosthold og fysisk trening. Der har Phillips tatt enorme steg, sier Palm.

HELT: Marcelo Bielsas arbeid i Leeds vil aldri bli glemt. Den folkekjære manageren har spilt seg inn i alle supporternes hjerter. Her fra en husvegg i Leeds. Foto: Danny Lawson

– Viser ingen primadonna-nykker

Phillips har aldri lagt skjul på at Marcelo Bielsa har vært en viktig person for ham de siste årene. Da 25-åringen ble kalt opp til Englands landslag for første gang 25. august 2020, var det Bielsa som fikk drakten Phillips hadde brukt mot Danmark i debuten sin.

– Han har også fått et helt spesielt forhold til supporterne etter at bestemoren var med i TV-serien, som fulgte klubben tett. Vi lærte å kjenne hans bakgrunn og hans familie. Han virker som en veldig åpen fyr. Han viser heller ingen primadonna-nykker. Dette har vi selv opplevd når vi har møtt ham på Elland Road, sier Anders Palm til TV 2.