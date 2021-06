NAV i vedtak: – Du er ikke avhengig av varme for å overleve

I et vedtak fra NAV får en søker avslag på økonomisk sosialhjelp med begrunnelse i at han ikke trenger varme for å overleve om sommeren. NAV legger seg nå flate for hvordan søkeren ble behandlet.

8. juni søkte en mann i Indre Østfold om nødhjelp og strøm. Strømmen var på denne tiden stengt for mannen.

Dagen etterpå var vedtaket fattet.

I vedtaket får søkeren innvilget nødhjelp, men ikke strøm. NAV mente at søkeren ikke var avhengig av strøm for å overleve.

TV 2 kjenner søkerens identitet, og har sett det originale vedtaket.

Begrunnelsen får vedtaket har spredt seg i sosiale medier de siste dagene.

Ikke behov for kjøleskap

I vedtaket står det blant annet:

«Det er nå sommer og det er meldt varmt og fint vær over en lang periode. Du er dermed ikke avhengig av varme i din bolig for å overleve».

«Kanskje kan du låne deg en grill om du ikke har en selv, slik at du kan lage deg middager uten å være avhengig av elektrisitet i hjemmet (…) Det ligger også flere griller på finn.no som gis bort i nærområdet».

«Du kan drikke saft/vann fra springen hjemme, slik at du ikke er i behov for kjøleskap for å få i deg drikke i disse sommerdagene».

VANN FRA SPRINGEN: NAV foreslå at søkeren kunne drikke vann fra springen, og dermed ikke bruke kjøleskap Foto: Skjermdump

Skal ikke skje

Nav Indre Østfold legger seg nå flate for hvordan søkeren har blitt behandlet.

– Vi vil beklage at dette er sendt til en innbygger i vår kommune. Vi skal behandle alle innbyggere med respekt og det skal ikke skje at et vedtak med en slik formulering sendes fra et NAV-kontor, sier kommunikasjonssjef i Indre Østfold kommune, Mimi Slevigen.

NAV har også beklaget til søkeren etter at de ble kjent med at vedtaksdokumentet spredte seg i sosiale medier.

Søkeren har bekreftet til TV 2 at strømmen i huset ble slått på dagen etterpå.

Ikke vanlig

NAV Indre Østfold undersøker nå hvordan vedtaket har blitt gjennomført.

– Vi vil nå foreta en gjennomgang av våre rutiner for utsendelser av vedtak og foreta en internkontroll for å sikre at det er god ivaretakelse av våre innbygger i det som kommuniseres ut, sier Slevigen.

– Er det vanlig at NAV undersøker om det kan ligge griller på finn.no når det skal vurderes om personer på uføretrygd skal få penger til strøm?

– Nei, dette er ikke vanlig praksis i NAV.