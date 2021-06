Slik hjalp de eks-sjefen i Nissan med den elleville flukten

Ghosn var ute på kausjon da han flyktet til Libanon, som ikke har utleveringsavtale med Japan. Det gjorde han ved å gjemme seg i en kasse som ble fløyet med privatfly via Tyrkia i desember 2019.

Erkjenner skyld

Amerikaneren Michael Taylor og sønnen Peter er tiltalt for å ha hjulpet Ghosn med den Houdini-lignende flukten. I retten i Tokyo mandag erkjente de to sin rolle i flukten slik aktor la fram hendelsesforløpet.

Det var Ghosns kone, Carole Ghosn som kontaktet Michael Taylor for å få hjelp. Michael Taylor er en tidligere spesialsoldat, som har spesialisert seg på å hente hjem barn som er blitt kidnappet, skrev The Guardian i mars.

Ghosn tok så kontakt via en hemmelig telefon. Peter Taylor skal ha begynt å planlegge flukten seks måneder før Ghosn forsvant.

Peter Taylor (t.v) og hans far, Michael Taylor (t.h.) innrømmer at de hjalp tidligere nissansjef, Carlos Ghosn, med en ellevill flukt fra Japan til Libanon, via Tyrkia. Foto: Rudy Michael Taylor

Ghosn ble gjemt i kasser brukt til musikkutstyr, som de fikk igjennom sikkerhetskontrollen på den private flyterminalen på Kansai flyplass.

Bagasje som ikke passer i scanneren der skal sjekkes manuelt, men dette kan piloten på flyet avbryte. Dermed klarte Ghosn å komme seg ut av landet uoppdaget.

Etter en mellomlanding i Tyrkia, gikk turen videre til Libanon hvor han dukket opp på nyttårsaften.

Stjerne i bransjen

Før han ble pågrepet, var Ghosn en stjerne i bilindustrien. Han reddet Nissan fra konkurs etter at han ble sendt dit fra det franske eierselskapet Renault i 1999. Ghosn var sjef i bilgiganten Nissan i nesten 20 år.

Han ble pågrepet i november 2018 og tiltalt for økonomisk mislighold.

Ghosn har flere ganger hevdet sin uskyld, og hevder han er utsatt for et komplott. I 2019 publiserte han en video der han går til frontalangrep på det han sier er en liten gruppe tidligere kolleger som har drevet med et konspiratorisk og råttent spill:

Den brasilianskfødte Ghosn, som nå har libanesisk pass, men også er fransk statsborger, samt brasiliansk, er under etterforskning også i Frankrike for økonomisk kriminalitet.

Ghosn har sagt at han flyktet fra Japan fordi han ikke trodde han ville få en rettferdig rettssak.

Fikk 11 millioner

Far og sønn Taylor ble pågrepet i Massachusetts i mai i fjor, og utlevert til Japan i mars. Det var mulig ettersom USA har nettopp en utleveringsavtale med Japan og skjedde etter en åtte måneders rettsstrid.

Ifølge tiltalen fikk de minst 1,3 millioner dollar (nesten 11 millioner kroner) for å bistå i flukten. De møter mandag for retten, og de sa seg enig i hendelsesforløpet slik tiltalen beskriver.

Påtalemyndigheten vil trolig komme med flere detaljer om anklagene.

Peter og Michael risikerer tre års fengsel hvis de finnes skyldig - noe de trolig gjør i og med at domstoler i Japan dømmer 99% av de tiltalte.

Det er sjelden USA utleverer personer som er siktet i saker som denne, og Taylor-familiens kamp mot utleveringen fikk stor oppmerksomhet.

En tredje person, George-Antoine Zayek, som også er mistenkt for å ha bidratt i flukten, er ikke pågrepet.

Viste til soldatmotto

Michael Taylor har følge Vanity vist til spesialsoldatenes motto når han er blitt spurt om hvorfor han gjorde det. Det mottoet er «å frigjøre de undertrykte».

Samtidig pågår rettssaken mot en annen amerikaner, Greg Kelly, i Tokyo. Han er tidligere visepresident i Nissan, og har nektet for at han godkjente for store utbetalinger til Ghosn.

