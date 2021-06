«90210»-stjernene ble satt i et dyrebur for å slippe unna fansen

«Beverly Hills 90210» var en stor hit på 90-tallet, noe skuespiller Jennie Garth fikk kjenne ekstra på da hun og kollega Luke Perry dro til en dyrepark i Fresno i California.

I en podkast med People forteller Garth at hun og Perry ble satt i et dyrebur for å slippe unna ivrige fans i dyreparken.

«BEVERLY HILLS 90210»: Jennie Garth er en av skuespillerne i den populære serien «Beverly Hills 90210». Her er alle skuespillerne samlet: Luke Perry, Jason Priestley, Jennie Garth, Tori Spelling, Brian Austin Green, Kathleen Robertson, Tiffani Thiessen, Ian Ziering, and Jamie Walters. Foto: Alamy

– Det oppsummerte det liksom for meg, fordi jeg følte meg som et dyreparkdyr, sier hun i podkasten «People in the '90s».

Måtte gå gjennom apeburet

Skuespilleren forteller at hele opplevelsen var veldig rar og at det føltes helt sprøtt. Fansen ble så ivrig etter å se «90210»-skuespillerne at de ikke kunne gå ut samme dør som de kom inn i buret.

– Vi måtte ut gjennom et av områdene til dyrene, jeg tror det var apene eller noe. Men jeg bare: husk at de faktisk satte oss i et bur i dyrehagen, og jeg syntes det føltes bra, sier Garth.

Hun forteller at dette var et av øyeblikkene der hun skjønte at serien kom til å bli svær, og at de som skuespillere kom til å bli berømte.

FANS: Tori Spelling minnes at jenter pleide løpe etter de mannlige skuespillerne i «Beverly Hills 90210».

Skrikende fans

Tori Spelling (48), som også spiller i «90210», minnes at det var for det meste de mannlige skuespillerne som fikk hylende jenter etter seg.

– Vi tenkte at de er kjekke, men vi var sammen med dem hver dag. Så for oss var det veldig annerledes å se hvordan jentene «freaket» ut, sier hun i postkasten.

«Beverly Hills 90210» er en amerikansk serie som gikk på kanalen FOX fra 1990 til 2000. Serien tar for seg fiktive ungdommer som går på West Beverly Hills High og deres hverdag der.