Nesten 10 millioner på noen få dager til Lyn

Lyn 1896 AS skal sørge for at klubben får pengene som må til for at Lyn skal komme tilbake.

Det sportslige målet er at Lyn skal spille i Eliteserien i 2026.

Og den økonomiske delen går upåklagelig. Målet var å få inn 6.4 millioner på aksjesalg i Lyn 1896 AS. Hver aksje koster 125 kroner og det er lagt ut 80 000 aksjer for salg.

– Vi er overveldet over responsen sier, daglig leder i Lyn, Bjørn Gohn Jønsberg.

– Og det betyr?

– Omkring 2000 personer har kjøpt aksjer for om lag 9,5 millioner kroner.

– Og da kan det bli opprykk før planlagt, for nå kan dere kjøpe spillere?

– Målsettingen blir ikke endret, vi skal ikke kjøpe, vi skal bygge en klubb som skal ha sportslig kompetanse til å være med i toppen av norsk fotball.

Jønsberg gleder seg over at Lyn har så mange snille onkler. For Lyn vil ikke bare ha ÉN snill onkel.

– Vi ønsker å ha både store og små aksjeeiere, men det unike hos oss er at ingen i aksjeselskapet vårt skal kunne eie mer enn 49 prosent av aksjene, det betyr at ingen enkeltperson kan ta kontroll over klubben, forteller Jønsberg.

Lyn rykket ned fra Tippeligaen i 2009 og klubbens elitesatsing gikk konkurs. Klubben spiller nå i 3. divisjon.