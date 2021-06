Mann risikerer 21 års fengsel etter at politiet fant kjelleren hans

Inntil et hvitt hus på Toten ligger det to trelemmer. Når man løfter de til side, åpenbarer det seg en steintrapp. I bunnen av trappa ligger en hvitmalt dør som leder inn til en kjeller.

På et bord i kjelleren står et kokeapparat, en ølboks og flere plastbokser.

Her inne, på det som betegnes som et laboratorium, mener politiet at en mann fra Innlandet har produsert 143,8 kilo amfetamin.

KJELLEREN: Her er ett bilde av rommet som politiet mener var åsted for en storstilt narkotikaproduksjon. Foto: Kripos

Stoffet har en gateverdi på et sted mellom 28 og 57 millioner kroner, hvis man tar utgangspunkt i Oslo politidistrikt prisliste for 2018 der det anslås at et gram amfetamin selges for mellom 200 og 400 kroner.

Kripos mener at stoffet har blitt distribuert nasjonalt, blant annet til Trondheimsområdet, Hamar og Oslo.

– Det er ukjent for oss hvorfor dette ble etablert på Toten, sier politiadvokat i Kripos, Anja Straand til TV 2.

Antatt bestiller sitter fengslet

I begynnelsen av juni besluttet statsadvokat Carl Fredrik Fari å ta ut tiltale mot totningen. Kripos mener produksjonen har skjedd som del av aktiviteten til en kriminell gruppe.

Mengden narkotika betegnes som «meget stor» og strafferammen er inntil 21 års fengsel.

Tiltalen er en del av kpmplekset som har fått navnet «Operasjon Thompson» som er en del av den enda større «Operasjon Emma» i Kripos. Totalt er 11 personer siktet i Thompson-komplekset.

– Det er også flere personer som politiet mener er knyttet til narkotikaen som har blitt produsert på Toten som er siktet i saken og som tidligere har vært varetektsfengslet. Etterforskningen av disse sakene pågår fremdeles, ifølge Straand.

OMFATTENDE SAK: Anja Straand og Kripos jobber fortsatt med å etterforske flere personer i tilknytning til narkotikasaken. Foto: Heiko Junge / NTB

Mannen som påtalemyndigheten mener bestilte narkotikaen i Norge sitter varetektsfengslet, men det er foreløpig ikke avgjort om vedkommende skal tiltales eller ikke.

– Vi ønsker ikke å gå nærmere inn på forklaringene til tiltalte eller andre siktede, for ikke å foregripe bevisførselen i retten, sier politiadvokaten.

Undersøker Trojan Shield-kobling

Det var under spaning i april i 2020, mens politiet fulgte med på en annen person som er siktet i «Operasjon Thompson», at det ble overlevert et parti narkotika fra totningen.

Spanere fra politiet fulgte med mannen tilbake til Toten. Han ble pågrepet langs E16 og under ransaking av mannens bolig, fant de laboratoriet.

Nylig ble den internasjonale politioperasjonen «Trojan Shield» kjent. Totalt er ni personer pågrepet i Norge.

Kripos undersøker nå om amfetamin-laboratoriet kan kobles til nettverket.

Saken mot mannen fra Toten kommer opp for Oslo tingrett 25. august. Det er satt av tre dager til rettssaken.

Advokat Øyvind Bratlien, som forsvarer tiltalte, ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.