Den kom i 2014 og ble en svært viktig modell for Lexus. Vi snakker om deres første kompakte SUV, NX.

Veldig mange av disse bilen ble solgt til kunder som ikke hadde hatt Lexus tidligere og den ble dermed en «døråpner» for det japanske luksusbilmerket.

17.000 slike biler har blitt solgt her Europa siden den gang. Ikke så rent få av disse med Toyota / Lexus-spesialiteten hybrid drivlinje. Nå er det duket for fortsettelsen av både bilen og drivlinjen.

Lexus viser nå fram sin helt nye NX. En bil som leveres med en nyhet vi vil tror mange nordmenn setter pris på. Nemlig at den nå fås som ladbar hybrid. Etter det vi erfarer er det den eneste varianten som vil tas inn til Norge. Den finnes med ulike andre drivlinjer også.

Nye Lexus NX 450h+ bygger i bunn og grunn på bestselgeren Toyota RAV4 med samme, ladbare drivlinje.

Luksus-RAV4

Lexus er Toyota sitt luksusmerke, De to deler ofte plattform, noe som senker utviklingskostnadene betydelig. Men Lexus-variantene er betydelig mer påkostet, har et annet design, eksklusivere materialer og et mer luksuriøst uttrykk, enn de mer folkeligere Toyota-modellene.

Litt enkelt sagt er Lexus NX luksusversjonen av en av Norges mest solgte biler så langt i år. Nemlig Toyota RAV4. En bil som slett ikke er noe dårlig opphav.

Det betyr at plattformen er den samme, som igjen betyr identisk motor og gir og samme akselavstand. Men de ytre målene avviker litt.

Innvendig vil du knapt kjenne igjen noe som helst fra Toyotaen. Også det utvendige designet skiller de to tydelig fra hverandre. Lexus bruker fortsatt den store og særegne grillen.

Nye Lexus NX 450h+ er en ladbar hybrid og vil trolig bli den eneste modellen som tas inn til Norge.

Fintunet på racerbanen

– Nye Lexus NX er designet for å møte ulike kunders livsstiler over hele verden med en komplett fornyelse av nøkkelstyrker, inkludert elektrifisering, design, kjøreytelse, og avanserte teknologier for å appellere til enda flere.

Det sier sjefingeniør Takeaki Kato i pressemelding.

Lexus har brukt profesjonelle racerførere for å hjelpe til med å finpusse bilens dynamiske ytelse – særlig styring og bremsing – ved testing på en bane ved Lexus sitt Shimoyama-anlegg. Det var også fokus på adopsjon av nye teknologier for sikkerhet og komfort.

Elementene i utviklingskonseptet er samlet i ånden av “Feel More in Every Moment” – som er slagordet Lexus bruker for å sette ord på den rike sensoriske appellen til nye NX, skriver de videre i pressemeldingen.

– Dette er viktigst når du skal velge elbil

Interiøret er helt nytt. Det skal holde høy kvalitet, med fine materialer og svært god finish.

Inntil 63 kilometer på strøm

Lexus NX 450h+, som den ladbare modellen kalles, yter 306 hestekrefter. Den gjør 0-100 km/t på 6 sekunder. I elektrisk modus har bilen en toppfart 135 km/t, mens den elektriske rekkevidden er oppgitt til 63 km. Noe som er 12 kilometer kortere enn konsernbroderen Toyota RAV4.

Lexus sier selv at større batteri ikke skal gå utover plassen i og at bagasjevolumet, skal være identisk på både hybriden og den ladbare hybriden. Dessuten finnes et 21 liters ekstra-rom under bagasjeromsgulvet til oppbevaring av ladekablene og annet småtteri. Bensintankvolumet er på 55 liter.

Lexus lover en mer sporty kjørefølelse enn tidligere og at det sporty utseendet skal matche bedre med kjøreegenskapene, enn i bilen den erstatter. NX har firehjulsdrift som alltid vil være innkoblet for optimalt veigrep og framkommelighet.

Innvendig er infotainment ombord også kraftig forbedret og mer brukervennlig. Blant annet med større skjermer som responderer raskere.

Kommer mot slutten av året

Nye funksjoner som forbedrer atmosfæren om bord gjenspeiler Lexus sine omotenashi-prinsipper om å forutse behov og få folk til å føle seg så velkomne og komfortable som mulig. Disse inkluderer en inngangs- og oppstartsbelysningssekvens og personlig velkomst på sjåførens informasjonsskjerm. Omgivelsesbelysningssystemet, tilgjengelig som standard eller et alternativ avhengig av modelltype, tilbyr et utvalg av 64 farger som passer passasjerenes humør for reisen, står det å lese videre i pressemeldingen fra Lexus.

Den nye NX er den første Lexus-modellen som er utstyrt med det elektroniske døråpning-systemet med e-lås. Dette elektroniske systemet erstatter det kjente indre dørhåndtaket med en trykknappbryter plassert ved siden av armstøtten i dørpanelet.

Nye NX leveres også med en appstyring gjør det mulig å forhåndsvarme / kjøle ned bilen, samt en del andre funksjoner.

Nye Lexus NX 450h+ kommer mot slutten av inneværende år. Hva bilen vil koste er enda ikke kjent. Prises denne «riktig», er det helt klart en modell som kan sette ny fart på Lexus-salget her hjemme.

