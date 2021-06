Stjernen var avskrevet av de fleste – aktuell for sensasjonelt comeback

Se Tour de France på TV 2 og TV 2 Play fra lørdag 26. juni.

Mark Cavendish var avskrevet, vraket og avskiltet.

Nå kan en av sykkelhistorienes største stjerner være aktuell for en plass i Tour de France – to år etter at han ble utelatt av Team Dimension Data og fem år etter at han tok sin foreløpig siste etappeseier i treukersrittet.

– Det hadde jeg ikke trodd. Skulle han vinne der, ville det vært helt vanvittig, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

En kneskade gjør at Deceuninck-QuickSteps kaptein Sam Bennett er høyst usikker før Tour de France-starten i Brest lørdag 26. juni.

Deceuninck-QuickSteps lagsjef Patrick Lefevere skriver i sin spalte i Het Nieuwsblad at de ikke har en plan B om Touren ryker for Bennett, men samtidig åpner han for et sensasjonelt Tour-comeback for Cavendish.

Resultatene til Cavendish gjør det stadig vanskeligere å utelukke veteranen dersom Sam Bennett ikke skulle rekke Touren.

– Nesten godt, gammelt nivå

Søndag tok Cavendish sesongens femte seier da han spurtslo ryttere som Tim Merlier, Dylan Groenewegen og Caleb Ewan i Belgia rundt-avslutningen.

– Om jeg hadde trodd han var ferdig, hadde jeg ikke tatt ham tilbake, var beskjeden fra Lefevere til Het Nieuwsblad i april da Cavendish tok sin første seier siden februar i 2018 med etappeseier i Tyrkia rundt.

Det endte totalt med fire etappeseirer i Tyrkia rundt.

– Det var for så vidt gøy og bra med etappeseirene i Tyrkia, men i Belgia rundt tok han det et nivå opp. Han står også med flere pallplasser i år, så vi kan egentlig begynne å snakke om at han nesten leverer på godt, gammelt nivå. Det er imponerende. Den så jeg ikke komme, sier Mads Kaggestad.

SMILER IGJEN: Mark Cavendish etter etappeseieren i Belgia rundt. Her flankert lagkameratene Yves Lampaert og Remco Evenepoel. Foto: David Stockman / AFP

TV 2s sykkelekspert roser samtidig Deceuninck-QuickStep for måten de har fått Cavendish tilbake i godt slag.

– Som jeg har sagt helt fra starten av, hadde jeg ikke noe på å tape med å ta ham inn. Om han mislyktes, var det hans feil. Hvis det fungerte, var det min fortjeneste. Det har fungert, så det er min fortjeneste. Hvem andre hadde gitt ham en sjanse? sa lagsjef Patrick Lefevere i april.

Krever bedre lønn for Touren

Kyssesyken og en rekke uhell satte Mark Cavendish kraftig tilbake de siste årene. I et intervju med The Times i fjor vår åpnet sykkelstjernen også opp om at han kjempet mot klinisk depresjon i den samme perioden.

Etter Gent-Wevelgem i oktober var det en gråtende Cavendish som hintet om karriereslutt, men Deceuninck-QuickStep ga briten en siste mulighet.

– Det går bedre enn noen kunne forvente, sa Cavendish ifølge Cyclingnews tidligere denne måneden, og hintet til og med at karrieren fortsetter i 2022.

Cavendish forsøkte å tone ned Tour de France-snakket etter seieren i Belgia rundt, men han utelukket ingenting.

– Hele oppstyret rundt en mulig deltakelse i Tour de France kommer ikke fra meg eller Lefevere. Det er startet av media, sier Cavendish til Sporza.

Det var imidlertid Lefevere som lanserte Cavendish-løsningen i sin spalte i Het Nieuwsblad. Der avslørte lagsjefen til og med at han hadde spurt Cavendish om hva han tenkte om å kjøre en Grand Tour igjen.

– Mark sa nei til å gjøre det med den nåværende lønnen, forteller han.

– Det høres kanskje kynisk ut, men jeg forstår ham. Da han kom til oss, var ikke Tour de France viet en tanke. Han signerte en minimumskontrakt. Nå er det annerledes, forklarer Lefevere, som sier at de vil vurderer å gi Cavendish en forbedret kontrakt som gjør det aktuelt å sykle Tour de France igjen.

– En fargeklatt og hissigpropp

Cavendish står med 30 etappeseirer i Tour de France. Bare Eddy Merckx har flere med sine 34.

– Hvis Cavendish kommer til Tour de France, bringer det en ekstra dimensjon. Han er en attraksjon på godt og vondt – en fargeklatt og hissigpropp. Han lar oss få ta del i opp- og nedturer. Han er et følelsesmenneske, og det skinner gjennom i intervjuene. Det er også en morsom historie at han er fire etappeseirer unna Merckx, sier Kaggestad.

HÅPER PÅ CAV: TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad mener Mark Cavendish vil være en Tour-attraksjon. Foto: Erik Edland / TV 2

– Når Bennett er skadet og ikke fungerer, samtidig som Cavendish viser at han kan være med å kjøre om etappeseirer, er det bedre å ta med Cavendish enn Bennett. Det gir ekstra valuta for pengene og oppmerksomhet for laget, fortsetter TV 2s sykkelekspert.

Cavendish var opptatt med å rose opptrekker Michael Mørkov etter seieren i Belgia rundt. Dansken fikk æren for seieren av Cavendish.

– Du trenger ikke nødvendigvis å være den mest eksplosive, raskeste eller ha størst kapasitet med Mørkøv på laget. Han kan ikke gjøre gull av gråstein, men han kan hjelpe deg til å ta det siste stegene som gjør at du vinner. Mørkov gir Deceuninck-QuickStep et konkurransefortrinn, sier Kaggestad.

Det er åtte etapper i årets Tour som er ventet å ende med samlet spurt.

– Sånn sett er det en bra Tour de France-løype for Cavendish. I tillegg er det to tempoetapper, så der har Cavendish sånn sett mulighet til å restituere seg. Det vil være en fordel for ham, mener Kaggestad.