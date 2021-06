På vinteren er dårlig skrapede frontruter og dermed manglende sikt dessverre ikke uvanlig. Det er noe politiet ofte må slå ned på.

Men manglende sikt kan også være et sommer-fenomen. Det fikk politiet i Skien nylig erfare.

Klokken 03 på natten stoppet de en varebil, der sjåføren hadde alt annet enn god sikt forover.

– Bilen hadde dekket så å si hele dashbordet med aviser. Det var nesten umulig å se ut av frontruten, forteller operasjonsleder Marianne Mørch, til Telemarksavisa som først skrev om hendelsen.

– Ser mye rart

Sjåføren var en mann i 40-årene. Og han hadde egentlig ikke noen forklaring på hvorfor bilen så ut som den gjorde. Det hele kostet ham uansett 2.700 kroner.

– Politiet ga ham et forenklet forelegg og beskjed om at han måtte rydde frontruten før han kunne kjøre videre. Vi ser mye rart, men dette er sjeldent vi ser, sier Mørch, til Telemarksavisa.

Disse bør du ikke bruke mer enn nødvendig

Ikke ha løse gjenstander

I utgangspunktet er politiet skeptisk til alt som måtte ligge i frontruten. Regelen er her at du skal ha så god sikt som mulig. Dessuten kan løse gjenstander utgjøre en risiko, hvis du for eksempel må bråbremse.

På vinteren er regelen at du må skrape minimum det området vindusviskeren dekker av frontruten, slik at du har god sikt i hele dette området. Straffereaksjonene her varierer fra muntlig pålegg, via forelegg – og til førerkortbeslag i de mest alvorlige tilfellene.

Bytte frontrute selv? Det kan du nok fort angre på...

Video: Så fort kan det bli skummelt varmt i bilen din