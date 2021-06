Reality-innspilling stanset av «voldsom, eksplosiv diaré»-utbrudd

Det var i begynnelsen av juni at innspillingen av det nye realityprogrammet ble stanset, skriver People.

Årsaken var at nærmere 40 personer som jobbet i produksjonen i Simi Valley i California fikk en skikkelig drittdag på jobb.

De ansatte fikk plutselig ifølge nettstedet «voldsom, eksplosiv diaré», og måtte ta beina fatt for å rekke å komme seg inn på de portable toalettene som var satt opp.

Noen av dem skal ha kollapset på grunn av sterke magesmerter.

Påvist parasitt

Én av dem testet positivt på giardia, som er en tarmparasitt som kan føre til voldsom diaré, uvelhet og vekttap.

Giardia kan smitte gjennom forurenset drikkevann og matvarer.

I samarbeid med helsedepartementet i Los Angeles og helsemyndighetene i Ventura County, ble et eksternt selskap hyret inn for å ta prøver.

I programmet kan deltakerne kjempe om store pengepremier på blant annet en gedigen vannsklie, og det ble tatt prøver av blant annet denne, fontener og håndvasker på området.

Bransjenettstedet The Wrap skriver at resultatene fra prøvene kom forrige uke, og påviste at det var giardia i nærområdet.

Det er ikke kjent nøyaktig hvor smitten kom fra.

Bekrefter stans

Verken helsedepartementet i Los Angeles eller helsemyndighetene i Ventura County har besvart Peoples henvendelser.

En talsperson for Universal Television Alternative Studio, som produserer det populære programmet for NBC, sier dette:

– Helsen og sikkerheten til alle i produksjonen er vår førsteprioritet, så for å være forsiktige har vi besluttet å stanse produksjonen av «Ultimate Slip 'N Slide» på nåværende tidspunkt, sier personen.

Programmet skal etter planen ha premiere 8. august, og produksjonsselskapet skal nå avgjøre om hvorvidt denne planen går rett i dass.

– Vi er i gang med å avgjøre hva som er neste steg for å fullføre produksjonen, sier talspersonen.

De ansatte som ble smittet skal nå være i god form igjen.