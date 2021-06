– Han må levere om Spania skal lykkes

Se Sverige-Spania på TV 2 og TV 2 Play mandag fra klokken 20.00!

Det er store forventinger til 21 år gamle Ferrán Torres i forkant av hans EM-debut for Spania i kveld. TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller tror han blir helt sentral om Spania skal ha en mulighet til å hevde seg i årets mesterskap.

– Han er Spanias viktigste offensive spiller. Det er han som må imponere og score mål om Spania skal ha en sjanse til å vinne EM, sier Stamsø-Møller.

Spania har levert mange gode spillere tidligere, og i følge Stamsø-Møller har de flommet over av kvalitet. De siste årene har det derimot vært tørke. Nå er Torres en av dem som må bære Spania videre, mener fotballeksperten.

– Han er et av de klart største talentene i Spania, og en av de beste i sin generasjon. Han har mulighet til å levere store ting, og kan fort bli en verdensklassespiller.

TV-2:EKSPERT: Simen Stamsø-Møller, kommentator og fotball-ekspert i TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

Heit Torres ble hat trick-helt

Den unge spilleren har flere ganger tidligere vist hva han er god for. I Nations League-kampen mellom Spania og Tyskland i fjor høst, scoret han et imponerende hat trick mot verdensmestrene fra 2014.

Han stod dermed for halvparten av Spanias 6 mål i den mye omtalte utklassingen.

– Har aldri opplevd så mye press

I kampen mot Sverige i kveld forventer Stamsø-Møller en påskrudd, heltent Torres, som leverer foran mål. Og en hat trick er heller ikke helt utenkelig, mener han.

– Det er absolutt ikke umulig, nei. Jeg tror ikke at vi får det, men det er heller ikke helt utenkelig. Om det er en kamp der det scores mye så skal man ikke se bort i fra at han kan levere i alle fall to mål.

Likevel er det ikke slik alt står og faller på Torres, mener eksperten. Spania har også andre spillere med mye kvalitet, og en svært sterk midtbane. Men skal de nå helt til topps, må Torres levere, mener Stamsø-Møller.

– Mye av Spanias suksess i EM henger på ham. Han har aldri hatt så mye press på seg som det han har nå. Da er det gunstig at det ikke er like store forventinger til Spania som tidligere, de er jo ikke favoritter til å vinne. Men med full klaff kan de fort komme til semifinalen, og da kan alt skje.

– En plettfri signering

I fjor signerte Ferrán Torres en femårs-kontrakt med Manchester City, etter to og et halvt år på Valencias A-lag. Hos City har han ikke vært en like sentral spiller, og har ofte ikke vært en del av startelleveren. Stamsø-Møller mener det er naturlige forklaringer på dette.

– Spania har ikke i nærheten av den stallen som City har, de mangler noen som er tøffe og tar litt sjanser. Her har Torres mulighet til å få til store ting. Jeg mener han var en plettfri signering av City. Han er kanskje ikke alltid en del av startelleveren, men er kanskje nummer 13, 14 eller 15. Det er rått alderen tatt i betraktning, mener TV 2-eksperten.

