83 sauer sultet i hjel – bonde dømt til fengselstraff: – En tragedie

En sauebonde er i Troms tingrett dømt til fengsel for at sauene hans sultet i hjel. Da Mattilsynet ankom stedet måtte de avlive ytterligere 11 sauer fordi de var avmagret.

Bonden holdt til i Målselv i Troms da forholdet ble avdekket.

Den svært alvorlige saken ble oppdaget ved en ren tilfeldighet, og i forrige uke mottok bonden dommen på ett år og åtte måneder i fengsel for brudd på dyrevelferdsloven.

I tillegg nektes han å holde en hver form for husdyr, bortsett fra kjæledyr.

Fant 83 døde sauer

Sauebonden har drevet gård i flere år, og har ingen tidligere anmerkninger eller anmeldelser mot seg for dårlig dyrehold.

Mattilsynet gjennomførte tilsyn på tiltaltes gård i 2011, 2015 og 2017, uten å finne noe som ikke var på stell.

Men så, I september i fjor fikk bonden hjelp av sin bror til å sanke sauer som var ute og beitet. Broren tittet tilfeldigvis inn vinduet i fjøset, og la merke til at det lå døde sauer der.

Han kontaktet vakthavende veterinær, som samme dag troppet opp sammen med en kollega. Da fant de en grotesk scene, med flere døde sauer som hadde ligget i lang tid.

Enkelte sauekadavre blokkerte drikkekarene, slik at de sauene som fortsatt var i live hadde vanskeligheter med å komme til.

FLERE DØDE: Sauer måtte også avlives da Mattilsynet ankom gården. Foto: Politiet

Dagen etter kom Mattilsynet til gården. Da fant de til sammen 83 døde sauer. Ifølge dommen var det stor variasjon i forråtnelsesgrad, og det var vanskelig å si hvor lenge de dyrene som hadde vært døde lengst hadde ligget.

Fikk ikke mat på flere måneder

Det ble funnet 12 levende sauer, men disse var svært avmagret og utsultet. 11 av dem var i en slik forfatning at det ble besluttet å avlive dem på stedet.

Den nå domfelte bonden har aldri bestridt fakta i saken. Han har forklart at han opplevde mye stress i den gitte perioden, og at han «møtte veggen».

Han forklarte i retten at han aldri observerte noen døde dyr når han selv sjekket hvordan det gikk, og han hevdet at foring av dyrene opphørte om lag to uker før Mattilsynet kom til gården.

En obduksjonsrapport påviser derimot at det kan se ut som foringen ble avsluttet så lenge som to til tre måneder før forholdet ble avdekket. Hos enkelte av sauekadavrene var forråtnelsesprosessen kommet så langt at det ifølge retten er den mest sannsynlige konklusjonen.

KADAVRE: Politiet måtte samle sauene i poser. Foto: Politet

Bekymringsmelding

Den 2. juli ble det sendt en bekymringsmelding om tilstanden på bondens gård.

Da hadde en revisor besøkt gården, og reagert på at mange sauer ikke hadde blitt sluppet ut for å beite.

Totalt sto rundt 20 sau og lam fremdeles inne i driftsbygningen. Revisoren bemerket seg at dyrene var tilgriset og gikk på talle av skittent gress, urin og møkk.

Mattilsynet ble varslet, men valgte å ikke gjøre noe fordi sauebonden hevdet han straks skulle slippe de ut.

– Avverget at folk kom inn i fjøset

Aktor i saken, politiadvokat i Troms politidistrikt Maria Lygre, sier til TV 2 at sauebonden hadde passet på at ingen andre gikk inn i fjøset hans i perioden før de døde sauene ble funnet.

– I denne saken var det tilfeldig at det ble oppdaget. Tiltalte hadde lenge avverget at folk kom i fjøset, sier Lygre.

Saken er et alvorlig brudd på dyrevelferdsloven, og Lygre viser til en sak som gikk i Høyesterett i 2018 der en bonde ble dømt til ett år og tre måneders fengsel etter at 81 av hans kyr døde av avmagring, som den eneste saken med lignende grovhet.

– Det er et stort omfang, og konsekvensen for disse dyrene i å ikke få mat var at de sultet i hjel. Det er alvorlige forhold, og det er jeg glad for at retten anerkjenner, sier hun.

Bonden ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel, noe som er i samsvar med aktor Lygres påstand.

– Kunne vært unngått

Sauebondens forsvarer, Tor Reidar Klausen, sier at hans klient ikke har tatt stilling til om han vil anke saken.

– Dette er en belastning for ham. Det er en stor påkjenning. Han tenker på dyrene dette gikk utover. Han er veldig glad i dyr, og synes dette er forferdelig, sier Klausen.

Mannen forklarte i retten at han ikke var frisk da de straffbare forholdene skjedde. Klausen reagerer på at bekymringsmeldingen som ble sendt, ikke ble fulgt opp.

– Dette er en tragedie som kunne vært unngått. Det er ikke ondskap. Det er ikke hensiktsforsett. Dyrene har hatt det vondt. Det er åpenbart at de har lidd, og min klient synes det er vondt. Det fritar ham ikke fra straff, men dette kunne vært unngått, gjentar Klausen.