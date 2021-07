Terrell rakk bare et par skritt ut av bilen før skuddene falt

Pam Bosley går sakte inn den svære treporten til Saint Sabina-kirken. Slik hun har gjort nesten hver eneste dag siden sønnen Terrell ble skutt og drept i Chicagos sørside for noen år tilbake.

Terrell var Pams eldste sønn. Han deltok aktivt i kirken, og var bassist i et lokalt band. Da Terrell døde, ventet han spent på resultatet av søknadene om plass på college.

Karakterene var gode. Seniorballet på videregående var akkurat tilbakelagt. Men så trådte Terrell feil.

Tilfeldig offer

Han var ikke narkoman. Han var ikke gjengmedlem, og ikke kriminell. Terrell var svart. Fra en ressurssvak, svart familie. Oppvokst i ett av USAs farligste nabolag. Større forbrytelse skal ikke til før døden innhenter deg nådeløst. Ikke i Chicagos farligste områder.

Terrell var 18 år den skjebnesvangre ettermiddagen han gikk ut av bilen utenfor bensinstasjonen. Han rakk bare et par skritt før lyden av skudd kunne høres. I dette nabolaget er det knapt noen som snur seg når slikt skjer.



Det er så vanlig.

Voldelig helg

I USA ble minst 150 personer skutt og drept i forbindelse med nasjonaldagsfeiringen i helgen. Det viser tall fra Gun Violence Archive ifølge CNN. Fra fredag til søndag var det mer enn 400 skyteepisoder over hele landet.

I Chicago ble 99 mennesker skutt – 17 av dem døde – i det som blir beskrevet som den mest voldelige helgen i byen så langt i år.

I 2020 ble det begått 769 drap i Chicago. Tallet nærmer seg rekordene fra 90-tallet da byen ved bredden av Lake Michigan ble regnet som blant USAs absolutt farligste. Den legendariske mafiabyen.

Men det er ikke Al Capones mafiakolleger som har herjet sør for den velkjente klyngen skyskrapere de siste tiårene. Det er gjengene i byens fattige områder. Og det var i skuddlinjen mellom to rivaliserende gjenger Terrell Bosley en dag befant seg. 18 år og nesten rett fra sitt første ­– og siste skoleball. På vei til college. Med livet foran seg.

Terrell hadde planer om høyere utdanning, men ble stanset av ett skudd. Foto: Privat

Skuddet som endret alt

Det livet endte brått.

Pam holder opp et bilde av sønnen i den hvite skoleball-dressen. Så ultraamerikansk som noe.

– Han ble fanget i kryssild», forteller Pam meg.

Det har gått noen år, men smerten ligger utenpå den sørgende moren.

– Noen tok hans liv. Ett skudd fra en 45-kaliber (revolver) tok Terrells liv. Min sønns liv.

Hun ser på meg. Pam har to andre sønner. Men det er ikke dem hun vil snakke om nå.

Pam Bosley er en av mange Chicagomødre som har mistet et barn. Foto: Fredrik Græsvik, TV 2

USAs økende forskjeller mellom fattige og rike. Forskjeller mellom muligheter for svarte og rike. Disse forskjellene avgjør folks odds for å overleve.

– Når svarte mennesker blir skutt, er det ingen som snakker om det, sier Pam.

– Fordi det ikke har nyhetenes interesse?, spør jeg.

– De bryr seg ikke, sier mammaen til ham som døde i det livets muligheter var i ferd med å åpnes opp for ham.

– De bryr seg ikke, og kommer med masse bortforklaringer. Da Terrell Ble skutt, var det en avis som skrev at det var et gjenrelatert drap. Sønnen min var aldri i en gjeng.

Det nærmest tomme kirkerommet bærer klangen av Pams stemme, og holder fast i ordene om Terrell litt lenger.

– Hudfargen avgjør

Chicago. Byen har rundt 2,7 millioner innbyggere. I fjor ble 769 av dem drapsofre.

– Volden skjer i ekstremt utsatte nabolag. Områder som har blitt fullstendig ignorert av myndighetene i flere tiår, sier journalisten Alex Kotlowitz.

Like lenge har Kotlowitz jobbet som krimreporter. Etter hvert for de store avisene, og nå for prestisjemagasinet The New Yorker. Han har sett hvordan rase spiller en avgjørende rolle. Hvordan etnisk bakgrunn avgjør oddsene for å overleve. Det er svarte og de med latinamerikansk bakgrunn som i spesielt stor grad rammes av fattigdom og kriminalitet. I Chicago, som i alle andre amerikanske storbyer.

– Det har alt å gjøre med rase. Disse områdene er i stor grad isolert fra resten av byen, sier han, og viser spesielt til Chicagos sørside.

– Det er en kombinasjon av rase og klasseskille. Svarte blir ikke gitt de samme mulighetene som andre.

Pam sukker dypt. Hvem som drepte sønnen, var det aldri noen som tok rede på. Slik er det alt for ofte. Flertallet av voldssaker i Chicago forblir uoppklart, i følge Chicago-politiets egne oversikter.

– I USA bryr de seg ikke om svarte liv, sier Pam før hun legger til at dette kanskje vil endres.

– Kanskje.