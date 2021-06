Fotballryktene: Coutinho kan vende tilbake til Premier League

Leicester planlegger å gjøre et fremstøt for å sikre seg Philippe Coutinho. Mens Foxes foreløpig ikke har lagt inn et formelt bud på Barcelona-spilleren, snakkes det om en overgangssum på om lag 200 millioner kroner eller et mulig lån av Coutinho, skriver Mundo Deportivo.

Det spanske nettstedet Fichajes skriver at Carlo Ancelotti har spurt ledelsen i Real Madrid om midler til å hente Chelsea-spiss Timo Werner.

Dersom den spanske midtbanespilleren Juan Mata skal bli værende i Manchester United, må han finne seg i et lønnskutt på 70 000 pund i uken, skriver Star. Det tilsvarer i underkant av 900 000 norske kroner.

Liverpool leder an i kampen om å sikre seg Juventus' argentinske forsvarsspiller Cristian Romero, som imponerte på utlån i Atalanta, skriver Calciomercato. Han har tidligere vært koblet til Manchester United.

Arsenal ønsker å signere Real Betis' Nabil Fekir. Det melder spanske AS, som skriver at London-laget foreløpig ikke har tilbudt nok penger til at Betis vil slippe 27-åringen.

Det i lengre tid blitt spekulert i om Jesse Lingard kommer til å slutte seg til West Ham på permanent basis etter hans svært vellykkete låneopphold i London. Tabloidavisen The Sun melder imidlertid at 28-åringen har gitt beskjed til Ole Gunner Solskjær at han ønsker å bli værende i Manchester United.

Tottenhams Moussa Sissoko er på Napolis radar, skriver Sky Italia. Den 31 år gamle midtbanespilleren startet 15 kamper i Premier League forrige sesong.

Real Madrid skal være villig til å tilby Sergio Ramos en ny kontrakt, ettersom klubben frykter at Raphael Varane er på vei bort fra Madrid, skriver AS.

Tottenham skal være nære å presentere tidligere Roma-trener Paulo Fonseca som sin neste trener, skriver The Guardian.