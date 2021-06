Berørt Braithwaite: – Jeg har noen bilder i hodet jeg skulle ønske jeg ikke hadde

Mandag har det danske landslaget sin første trening etter at Christian Eriksen på svært dramatisk vis falt om under lørdagens kamp mot Finland.

I forkant av treningen møtte Kasper Schmeichel, Pierre-Emile Højbjerg og Martin Braithwaite pressen.

Seansens ble innledet med at DBUs kommunikasjonssjef, Jakob Høyer orienterte om Eriksens tilstand.

– Vi er i kontakt med Christian. Tilstanden hans er fortsatt stabil og god. Han er på sykehus og skal undersøkes videre. Der er ingen endring i hans status. Det er en veldig spesiell situasjon, og vi ber om respekt for at det er enkelte ting spillerne ikke ønsker å svare på under disse omstendighetene, sa Høyer.

Kasper Schmeichel roste i sin tur legenes livreddende innsats.

– Jeg er utrolig takknemlig for det medisinske apparatet. Jeg står igjen med en følelse av takknemlighet og glede overfor dem når man tenker på hva som kunne ha skjedd. Det er mirakuløst det de gjorde, sier keeperen, som har vært på besøk hos Eriksen på sykehuset.

– Det var deilig å se ham og snakke med ham. Det er fint å se at han er seg selv og har det bra, sier Schmeichel.

Han har sammen med kaptein Simon Kjær mottatt skryt for hvordan de håndterte den dramatiske situasjonen. Schmeichel sier han ikke er overrasket over kapteinens opptreden.

– Han er en fantastisk leder. Jeg er utrolig stolt over å spille med ham og kunne kalle ham en venn.

Martin Braithwaite sier han og resten av spillergruppen er svært preget av Eriksens hjertestans.

– Jeg har noen bilder i hodet som jeg skulle ønske jeg ikke hadde, sier han om de dramatiske minuttene da Eriksen mottok livreddende behandling.

– Vi er fortsatt svært preget av situasjonen. Vi er der for hverandre. Jeg tror det er viktig å snakke ut. Det viktigste er at Christian har det bedre, sa Braithwaite, som sa det betydde mye å få snakke med Eriksen via videolink.

Før kampen mot Finland ble ferdigspilt fikk nemlig Eriksens lagkamerater snakke med ham fra sykehuset.

– Vi satt alle foran ham på skjermen. Det var fantastisk. Jeg har ikke ord for det, forteller Pierre-Emile Højbjerg til dansk TV 2.

– For meg er det viktigste at Christian har det godt og er med familien. Jeg finner min måte å komme meg videre på, sier Tottenham-spilleren.

– Vi har følt en forståelse, respekt og støtte fra hele verden. Det er rørende og enestående. Måten vi kan takke for det på, er å vise oss fra vår beste side på torsdag. Jeg finner energi i muligheten til å kunne gå ut på banen og kjempe for Christian, sier Højbjerg.

Har fått krisehjelp

Til tross for den dramatiske hendelsen i Parken, skal det danske landslaget nemlig spille kamp igjen om få dager, når de møter Belgia torsdag.

– På banen kan man slå av hjernen litt. Det er når man sitter alene det kommer masse tanker og masse bilder man helst vil unngå, sier Braithwaite.

Ekstrabladet skriver at de danske spillerne har fått krisehjelp i etterkant av Eriksens hjertestans. Team Danmarks sportspsykologiske konsulent, Anders Flemming Bendixen sier det danske fotballforbundet gir profesjonell bistand.

– Det er hjelp til rådighet for spillerne. Spillerne har kanskje hatt utfordringer med å sove. Så er det også veldig individuelt hvordan man bli påvirket av en slik hendelse, sier han til den danske avisen.

Bendixen sier spillerne best forbereder seg til torsdagens kamp mot Belgia ved å gjennomføre de vanlige rutinene inn mot kamp.

– De vil gå gjennom trening, videoseanser og andre ting som normalt. Det vil gjøre som de pleier, men har hendelsen hengende over seg. Det vil være spillere som kan ha vanskeligheter med å finne fokus og spille fotball på så høyt nivå så kort tid etterpå. Det er ingen garanti for at man klarer å holde fokus, men det er heller ingen garanti for det motstatte, sier Bendixen.