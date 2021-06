Netanyahu forlot makten med tordentale mot USA og etterfølgeren

Søndag takket Benjamin Netanyahu for seg, etter 12 år som Israels statsminister. Avskjeden var ikke uten dramatikk.

Med knappest mulig margin fikk den nye regjeringskoalisjonen flertall i Israels nasjonalforsamling. Dermed kan Naftali Bennett smykke seg med tittelen som landets nye statsminister, på bekostning av sin tidligere sjef Benjamin Netanyahu.

Avstemningen var langt fra udramatisk. Bennett slet lenge med å komme til ordet, og ble lenge overdøvet av politiske motstandere som ropte fornærmelser mot ultranasjonalisten. Enkelte hadde også med seg plakater med påskriften «Skam deg».

Bezalel Smotrich leder det Religiøse Zinoist-partiet, og var dem som demonstrerte mot den nye koalisjonen. Foto: AFP

Den ferske statsministeren leder et nasjonalistisk parti på ytre høyrefløy av israelsk politikk, og anklages for å gå mot sine egne. Han leder en koalisjon bestående av åtte svært ulike partier, med representanter fra både høyre og venstre. Samarbeidet faller i dårlig jord hos Netanyahus parti Likud, som mener Bennett svikter sine egne prinsipper og velgere.

Til sammen syv folkevalgte måtte geleides ut av sikkerhetsvakter under de hissige protestene.

Tordentale

I sin avskjedstale til forsamlingen, hadde Netanyahu ingen interesser i å bygge broer til Bennett. Han kom heller med en hånlig oppfordring.

– Prøv å gjøre så lite skade som mulig på den fantastiske økonomien vi overlater deg, sånn at vi kan fikse den så raskt som mulig når vi kommer tilbake, sa den avgåtte statsministeren.

Benjamin Netanyahu og statsminister Naftali Bennett etter avstemningen var et faktum. Foto: Ronen Zvulun/REUTERS

Biden-kritikk

Netanyahu rettet også skyts mot landets nærmeste allierte. Det er uvanlig at Israel kritiserer USA, men i sin foreløpig siste tale som statsminister kom Netanyahu med et syrlig stikk Biden-administrasjonen og deres mulige gjenoppliving av atomavtalen med Iran.

– Den nye administrasjonen i USA har bedt meg om å holde våre uenigheter om atomkraft mellom oss, og om å ikke offentliggjøre dette, innledet Netanyahu.

Benjamin Netanyahu kritiserte både etterfølgeren og USA i sin avskjedstale. Foto: AFP

– Jeg sa at det var noe jeg ikke ville gjøre, og jeg skal si dere hvorfor: Fordi historien er i ferd med å gjenta seg foran øynene våre.

Netanyahu pekte på hvordan USA nektet å bombe jernbaneskinner som førte til tyske konsentrasjonsleirer innen krigen, og hvordan amerikanerne nektet å bombe leirenes gasskamre.

– Dette kunne ha reddet millioner av mennesker. Da hadde vi ingen stat eller ingen hær. Men i dag har vi en stemme og vi har styrker til å forsvare oss, fortsatte Netanyahu.

Han avslørte videre at han i april hadde fortalt USAs forsvarsminister Lloyd J. Austin III at han ville gjøre «alt for å forhindre en avtale som gjør Iran til en atommakt».

Juridisk knipe

Netanyahu advarte om at hans arvtaker Bennett aldri vil kunne tale USA imot på samme måte.

– Dessverre har Bennett ingen internasjonal anseelse, han har ingen kredibilitet, evne eller kunnskap, og viktigst av alt har han ingen regjering som evner å yte virkelig motstand, var Netanyahus nådeløse dom.

Israelere tok til gatene for å feire regjeringsskiftet søndag kveld. Foto: Jack Guez/AFP

Netanyahu forsøkte til siste slutt å klamre seg til makten, men måtte innse at slaget var tapt da 60 stemte for den nye koalisjonen, mens 59 stemte mot. Politikeren har det siste året vært i en skikkelig juridisk knipe, og står tiltalt for bedrageri, bestikkelser og tillitsbrudd.

Koronapandemien og Netanyahus rolle som statsminister har satt rettssaken mot ham på vent, men etter søndagens historiske avstemning kan det være i ferd med å forandre seg.