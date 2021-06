Trump-administrasjonen innhentet telefondata fra sin egen advokat

I 2018 stevnet Justisdepartementet teknologigiganten Apple, og krevde informasjon om kontoene til advokat Don McGahn og hans kone, skriver både New York Times, Associated Press og CNN søndag. McGahn var på det aktuelle tidspunktet advokat og juridisk rådgiver for Det hvite hus.

Advokaten fikk i forrige måned beskjed av Apple om at justisdepartementet hadde beordret dem til å sende over informasjonen. Sammen med kravet ble Apple også pålagt en munnkurv av justisdepartementet, som varte frem til mai i år.

Don McGahn forlater Kongressen etter en lukket høring tidligere denne måneden. Foto: Patrick Semansky/AP

Det er foreløpig ikke kjent hva Trumps justisdepartement skulle med advokatens telefondata, men fredag ble det kjent at departementet også innhentet telefondataen til flere kongressrepresentanter, blant dem demokraten Adam Schiff.

Formålet med dette skal ha vært å finne ut hvem som sto bak lekkasjene om Russland-etterforskningene som pågikk i 2018. Som advokat og juridisk rådgiver for Det hvite hus, arbeidet McGahn tett med anklagene om russisk innblanding i presidentvalget.

Vil ha justisministre på vitnebenken

At justisdepartementet innhenter telefondata i forbindelse med etterforskninger er ikke uvanlig. At man innhenter slike opplysninger fra Kongressrepresentanter og administrasjonens egne advokater er derimot ekstraordinært.



Avsløringen reiser nye spørsmål om hvor langt Trump-administrasjonen var villig til å gå for å komme til bunns i lekkasjene som plaget Trump gjennom store deler av hans presidentperiode. I 2018 omtalte republikaneren de ansvarlige som «forrædere og feiginger» på Twitter.

Samtidig som telefondata-skandalen fortsetter å vokse i omfang, vokser også demokratenes ønske om å komme til bunns i saken. Chuck Schumer, demokratenes leder i Senatet, ber søndag justisdepartementets sjef for nasjonal sikkerhet om å vitne under ed om avsløringene. Dersom John Demers ikke godtar, truer Schumer med å stevne ham, noe som vil tvinge ham til å vitne.

Jeff Sessions var Trumps justisminister i 2018, da innhentingen fant sted. Foto: Evan Vucci/AP Photo

Schumer sier det er «nødvendig» at Senatet stevner Demers, og krever at Trumps tidligere justisministre Bill Barr og Jeff Sessions får samme behandling dersom de ikke vil vitne av fri vilje.

– Verre enn Watergate

Både Barr, Sessions og Trumps assisterende justisminister Rod Rosenstein nekter alle for å ha kjennskap til innhentingen. Det får demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, til å se rødt.

– Det republikanerne gjorde, det Trump-administrasjonen gjorde, justisdepartementet og den forrige presidentens ledelse, er verre enn Richard Nixon, sier Pelosi til CNN.

Nancy Pelosi reagerer kraftig på justisdepartementets behandling av blant andre Adam Schiff. Foto: Eric Baradat/AFP

Tidligere president Nixon ble stilt for riksrett som følge av Watergate-skandalen. Republikaneren hadde sørget for å få demokratenes hovedkvarter avlyttet, og valgte å trekke seg som president før riksrettssaken.

– Richard Nixon-saken ble avsluttet. Dette handler om å undergrave rettsstaten. Og at disse justisministrene, hvert fall Sessions, sier at de ikke kjente til saken er ikke til å tro, tordner Pelosi.

I tillegg til McGahn, fikk justisdepartementet telefonopplysningene til minst tolv personer tilknyttet Kongressens etterretningskomite. Dette inkluderte to demokratiske kongressrepresentanter, men også deres assistenter og familiemedlemmer. Justisdepartementets interne granskningsorgan vil etterforske saken.