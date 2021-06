Storbritannia utsetter gjenåpningen etter delta-frykt

Det sier kilder i den britiske regjeringen til Sky News sent søndag kveld. Britenes neste steg i gjenåpningsfasen har fått navnet «Freedom Day», og skal i utgangspunktet finne sted 21. juni. Ifølge Sky News vil koronatrøtte briter nå måtte vente helt til 19. juli før ytterligere lettelser finner sted.

– Det er et kappløp mellom vaksinen og viruset, sier regjeringskilden til Sky News.

Delta dominerer

Den indiske delta-varianten sprer seg nå med voldsom fart i Storbritannia, og står ifølge The Guardian for over 90 prosent av de nye smittetilfellene i landet. Varianten har vist seg å være delvis mer resistent mot vaksiner og er over 60 prosent mer smittsom enn den britiske alfa-varianten.

Deltavarianten øker også risikoen for sykehusinnleggelse dersom man blir smittet, og britene har den siste tiden opplevd en kraftig økning i antall koronapasienter på sykehus.

– Med tanke på hasteinnleggelser var mai den travleste siden starten på pandemien. Vi har det mye travlere på akuttmottaket nå enn hva vi hadde på toppen av den første eller andre bølgen, sier legen Raghib Ali ved Oxford University.

Støttes av folket

Dette har fått landets helsemyndigheter til å slå alarm, og delta-varianten er mye av årsaken til at Johnson nå velger å utsette Freedom Day.

Statsministeren er forventet å kunngjøre utsettingen på en pressekonferanse mandag. Han vil begrunne utsettelsen med den tredje smittebølgen i landet, og samtidig peke på antallet fullvaksinerte briter vil øke med flere millioner innen 19. juli, den nye gjenåpningsdatoen.

Boris Johnson under G7-toppmøtet søndag. Statsministeren hadde ingen kommentar da han ble spurt om han ønsker å utsette gjenåpningen. Foto: Ben Stansall/AP

Utsettelsen har støtte i folket, og ifølge The Times sier 54 prosent av britene at gjenåpningen bør utsettes. 37 prosent mener den bør finne sted som planlagt. Nyheten vil derimot ikke falle i god jord hos flere av Johnsons konservative partifeller, som mener restriksjonene er strengere enn hva smittebildet skulle tilsi og frykter konsekvensene for næringslivet,

Selv om britene for tiden lever under relativt milde restriksjoner, vil neste steg i gjenåpningen i stor grad ta livet til slik det var før koronapandemien.