Full forvirring om vaksineforsinkelsen: – Etter det vi forstår, er det ikke et avtalebrudd

Saken oppdateres.

Torsdag meldte VG at Pfizer kom til å levere 400.000 færre vaksinedoser til Norge i juli enn det som var ventet.

Ifølge smitteverndirektør Geir Bukholm vil dette føre til en forsinkelse i vaksinasjonsprogrammet, i beste fall på en til to uker.

– Det er sterkt beklagelig at vi får en forsinkelse. Samtidig håper vi at Pfizer vil kompensere for dette og vil fortsette å levere i henhold til avtalene og at vi kommer i havn uten at det får altfor negative konsekvenser for når folk får vaksinen, sa Bukholm til avisen.

Mens FHI håpet at vaksineprodusenten ville kompensere for de tapte dosene, avviste Pfizer at det skyltes produksjonen.

TAPTE: Geir Bukholm sa at FHI utreder kompenserende tiltak for de tapte vaksinedosene. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Ville ikke svare

Overfor VG søndag bekrefter Pfizers kommunikasjonssjef i Norge Joachim Henriksen at 1,2 millioner forventede doser i juli er FHIs egne anslag.

– Det er uheldig at det er skapt et inntrykk av at Pfizer reduserer leveransene, når vi faktisk leverer som avtalt, sier Henriksen til avisen.

TV 2 har ved flere anledninger forsøkt å få svar fra FHI om hva årsaken er til at vi får færre vaksinedoser.

– Når det gjelder spørsmål om diskrepansen så vil vi henvise til HOD. Resten, om scenario og tidsplan, ser vi på i morgen, svarte medievakten søndag.

Søndag kveld opplyser helseminister Bent Høie (H) at de jobber med å få avklart detaljene rundt leveransene fra Pfizer for tredje kvartal.

Skal utrede konsekvensene

– Vi har hele veien vært forberedt på at det vil komme både gode og dårlige vaksinenyheter. Vi jobber nå med å få avklart detaljene rundt leveransene fra Pfizer-BioNTech for tredje kvartal, sier helseministeren i en skriftlig uttalelse til TV 2.

Han viser til at alle land i Europa vil få betydelig færre doser i juli enn i juni.

– FHI ser på hvilke konsekvenser dette vil få for vaksinasjonsprogrammet, og hvordan det kan påvirke vaksinasjonsprogrammet i minst mulig grad. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette over helgen, sier Høie.

Helseministeren forklarer forvirringen rundt leveransen med at det har blitt gitt et forskudd på vaksiner juni.

– Prioriterer andre markeder

– Pfizers begrunnelse for å levere færre doser i juli, er at de har gitt et forskudd på doser i juni, sier han. Både Norge, Sverige og andre EU-land har planlagt ut fra at leveransene ville fortsette på dette nivået resten av sommeren, mener Høie.

Han viser til at Pfizer-BioNTech har fått godkjent en betydelig oppskalering av sin europeiske produksjonskapasitet.

– I stedet ser vi at Pfizer nå prioriterer andre markeder enn EU, sier helseministeren.

Han mener at dette ikke er et avtalebrudd.

– Etter det vi forstår, er det ikke et avtalebrudd fra Pfizer-BioNTech at det leveres færre doser i juli eller at de prioriterer andre markeder enn EU, men det har vært vanskelig å få bekreftet konkrete tall på leveranser fra dem framover, sier Høie.

Han håper at flere doser fra Moderna kan kompensere.

– Vi forventer en svak økning av vaksineleveranser fra Moderna som til en viss grad kompenserer for at vi får færre doser fra Pfizer-BioNTech.

Kommet kortest

Allerede før forsinkelsen inntreffer, har Norge kommet kortest i vaksinasjonsprogrammet av de nordiske landene.

Island har kommet lengst etterfulgt av Finland, Danmark og Sverige på fjerdeplass.

I Norge hadde 37,5 prosent av den voksne befolkningen fått første dose, mens drøye 20 prosent er fullvaksinert.

I Sverige var tallene henholdsvis 49,6 og 24,4 prosent, ifølge oversikten til ECDC, sist oppdatert 11. juni.