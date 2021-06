Bommet på gigasjanse - så ble han Nederlands helt i målfest

Nederland 3-2 Ukraina

Se alle høydepunktene øverst!

På Johan Cruyff Arena i Amsterdam fikk Nederland åpne på hjemmebane mot Ukraina i EMs gruppe D. Det ble til slutt en jubelkveld for hjemmefansen.

Etter et enormt sjansesløseri i førsteomgang banket omsider Georginio Wijnaldum Nederland i ledelsen etter 52 minutter før Wout Weghorst, i bare sin syvende landskamp, doblet ledelsen seks minutter senere.

Så ble kampen snudd fullstendig på hodet. Først tente Andrij Jarmolenko et håp for Ukraina med et kremmerhus av et treff. Fra drøye 25 meter klistret vingen ballen krysset. Fire minutter senere var 2-2 et faktum da en umarkert Roman Jaremtsjuk kontant headet inn utligningen.

– Det så helt utenkelig ut for ti minutter siden, kommenterte NRKs Christian Nilssen.

Det skulle imidlertid bli hjemmejubel til slutt. Med fem minutter igjen steg Denzel Dumfries til værs og headet Nederland tilbake i ledelsen.

Backen bommet en kjempesjanse i førsteomgangen, men scoret kampens avgjørende mål. Nederland vant 3-2.

– Han misset en kjempesjanse, spesielt den i førsteomgang. Han kunne scoret hat trick etter alle de sjansene. Men han avgjorde det til slutt, sier den tidligere Nederland-stjernen Nigel de Jong til ITV.

– Det var noen nervøse minutter for Frank de Boer. Jeg kunne allerede se for meg overskriftene. Men tre poeng var det viktigste, sier de Jong.

Det ble også kampens siste mål i en høydramatisk avslutning på kampen.

– Jeg er overlykkelig over at Nederland vant. Det var en emosjonell berg-og-dalbane. Jeg har ikke stemme igjen, sier hardhausen.

Nederlandsk sjansesløseri

I det tredje minuttet slurvet Manchester City-profil Oleksandr Zintsjenko bort ballen med en feilpasning. Memphis Depay plukket opp ballen og driblet seg gjennom hele motstanderlaget før hans avslutning ble reddet.

Frank de Boers lag fortsatte å skape sjanser og presset Andreij Sjevtsjenkos menn lengre og lengre bak på banen, men etter 27 minutter var Andirj Jarmolenko farlig frempå. West Ham-vingen gikk ned i feltet etter en takling fra Patrick van Aanholt, men dommer Felix Brych vinket spillet videre.

– Den så vel grei ut. For at VAR skal gripe inn skal det være soleklar straffe, kommenterte NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Georginio Wijnaldum klinket til på volley med syv minutter til pause, men igjen var keeper Heorhij Bustsjan parat og vartet opp med en strålende refleksredning. I det påfølgende angrepet headet en totalt umarkert Dumfries utenfor.

– Han står helt alene og det er svakt å ikke få den på mål i det minste, mente Torp.

Ukrainsk comeback

Etter en målløs førsteomgang tok det bare syv minutter før den endelig satt den endelig for Nederland i den andre omgangen.

Dumfries, som misbrukte en gedigen sjanse før hvilen, la inn fra høyre. Keeper Bustsjan slo innlegget ut av feltet og der ventet Wijnaldum som dunket inn ledermålet.

– Han legger den på sølvfat til Nederlands kaptein, men den skal settes og han gjør jo det komfortabelt. Det er ikke noe å si på at Nederland tar ledelsen i alle fall, sa Torp.

Seks minutter senere scoret Weghorst etter klønete forsvarsspill. Scoringen ble sjekket for offside på Dumfries av VAR, men målet ble stående.

Så dundret Jarmolenko inn reduseringen til med et kvarter igjen.

– Utførelsen der... Fullstendig utagbart. Det så helt håpløst ut og så drar de en praktscoring opp av hatten her, sa NRKs fotballekspert om scoringen.

Fire minutter senere utlignet laget til Andrij Sjevtsjenko. Roman Jaremtsjuk stanget inn 2-2 etter et presist frispark. Dumfries avgjorde med fem minutter igjen av ordinær tid.

I den andre kampen i gruppe D søndag slo Østerrike Nord-Makedonia 3-1.