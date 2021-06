Kalt gris av Fagermo – Berisha svarte med to mål og to assist

Viking-spiss Veton Berisha kom virkelig i begivenhetenes sentrum under oppgjøret mot Vålerenga.

Viking - Vålerenga 4-1

Det var på stillingen 1-0 til Vålerenga at Berisha kastet seg inn mot Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson i et forsøk på å nå et løst tilbakespill. I stedet traff han Klaesson med voldsom kraft.

Dommeren trakk opp det gule kortet fra lommen, noe som fikk Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til å tenne på alle plugger.

– Gult kort?! Det er latterlig. Jævla gris! kunne man høre Fagermo rope.

Etter kampen hadde Vålerenga-treneren roet seg.

– Det får dommeren ta. Den første situasjonene synes jeg er skummel. Han kommer i så stort fart mot en keeper som har ballen. Den synes jeg er tøff, og Kristoffer er preget av den situasjonen resten av kampen. Men, men, sånn er det, sier Fagermo til Eurosport.

– Se på den farten han har inn der. Du kan ikke gå inn sånn. Dommeren skal ta vare på spillerne. Det er jo en livsfarlig situasjon, er konklusjonen fra Vålerenga-treneren.

Klaesson ble liggende nede noen minutter, men kom seg etter hvert på beina igjen. Kort tid etter havnet en svak utboksing fra keeperen i beina på Berisha, som enkelt satte inn utlikningsmålet.

– Jeg har jo ikke sett den hvor jeg takler Klaesson. Jeg toucher han jo, det er det ikke tvil om, så trekker jeg meg litt. Du kan kanskje gi oransje, sier Berisha etter kampen, før han får se situasjonen:

– Du kan kanskje gi rødt for den, men de er fint å la det smelle litt, sier han til Eurosport.

Han kommer også med et lite stikk til Vålerenga.

– Det er ekstra motivasjon når Rolex-gutta kommer og skal prøve å ta seieren i Stavanger.

Duoen i fokus igjen

Kampen mellom Klaesson og Berisha utviklet seg etter hvert til litt av en duell. Ti minutter etter pause kom nemlig duoen i fokus nok en gang.

Berisha ble spilt gjennom av Joe Bell, og nådde ballen før Klaesson. Viking-spissen gikk i bakken, og dommer Tore Hansen pekte på straffemerket. Fra ellevemeteren var Berisha iskald, og trillet inn 2-1 til hjemmelaget.

Berisha var imidlertid ikke ferdig der. 27-åringen var også nest sist på 3-1-scoringen. Spissen trillet ballen ut til Samuel Fridjonsson, som fra like utenfor sekstenmeteren skrudde ballen utsøkt opp i krysset bak Klaesson.

Like før slutt serverte Berisha like godt enda en scoring, da han trillet til innbytter Shayne Pattynama, som scoret med sin første berøring på ballen. Reprisen viser at Berisha var i offside, men scoringen fikk stå.

Hjemvendt spiss sendte Vålerenga i føringen

Før Berisha-showet hadde Henrik Udahl sendt Vålerenga i føringen. Veien til Vålerengas førstelag har vært lang for spissen. 24-åringen spilte for klubben mellom 2013 og 2016, men fikk aldri sjansen på førstelaget.

Siden har han vært innom Follo, Fana og Åsane, før han ble hentet tilbake til hovedstaden etter å ha blitt toppscorer i Obos-ligaen forrige sesong. Søndag fikk han sin første start for de blå, og takket for tilliten med scoring.

Etter 35 minutter ble han stående helt alene på bakerste stolpe etter et frispark fra Aron Dønnum, og kunne enkelt heade inn ledermålet for Vålerenga. Målet ble imidlertid ikke noe annet enn en parentes, i en kamp der alt handlet om Veton Berisha.