Han blir Israels nye statsminister

For første gang siden 2009 er Benjamin Netanyahu ikke Israels statsminister. Naftali Bennetts regjering ble søndag kveld godkjent og innsatt.

49 år gamle Naftali Bennett, som leder det høyrenasjonalistiske partiet Yamina, er dermed Israels nye statsminister. Han erstatter Benjamin Netanyahu, som har vært statsminister siden 2009.

Med 60 mot 59 stemmer ble den nye israelske regjeringen godkjent av nasjonalforsamlingen Knesset søndag ettermiddag.

Det er 120 medlemmer i Knesset, men kun 119 stemte. Ett medlem av det arabiske partiet Ra'am avsto fra avstemningen, skriver Times of Israel.

Debatten før voteringen var svært opphetet og varte i flere timer. Bennett brukte lang tid på å komme gjennom talen sin fordi han stadig vekk fikk tilrop fra Netanyahus tilhengere.

Bennett skal nå lede en regjering med støtte fra til sammen åtte ulike partier fra hele det politiske spekteret – deriblant Ra'am.

Biden sender gratulasjoner

USAs president Joe Biden har sendt gratulasjoner til Israels nye statsminister Naftali Bennett.

– Jeg ser fram til å jobbe med statsminister Bennett for å styrke alle aspekter av det nære og varige forholdet mellom våre to nasjoner, sier Biden i en uttalelse.

LYKKEØNSKER: USAs president Joe Biden gratulerer israels nye statsminister Naftali Bennett. Foto: Evan Vucci (arkiv)

– Israel har ingen bedre venn enn USA. Båndene som forener våre folk, er beviser på våre felles verdier og tiår med tett samarbeid. USA står også støtt i vår støtte til Israels sikkerhet, fortsetter Biden.

Vil fortsette som leder

Han skal være statsminister i to år, fram til Yair Lapid fra sentrumspartiet Yesh Atid tar over. Lapid er inntil videre utenriksminister.

Netanyahu har ikke lyktes med å danne ny regjering selv etter fire valg på to år.

Søndag sa han at han langt fra er ferdig i politikken og at han vil fortsette som leder for Likud-partiet. Han har lovet å komme tilbake snart.

Kunngjøringen om statsministerskifte kom én uke etter at det ble enighet om en ny israelsk regjering.

Alternativet ville vært Israels femte valg på to år, noe som understreker det politiske kaoset som preger landet.

Bred koalisjon

Det nye samarbeidet består av en svært bred koalisjon, med representanter fra venstre- og høyresiden, så vel som ultranasjonalistiske jøder og islamske arabere.

Lapid og Naftali Bennett, lederen for det høyreorienterte og ultranasjonalistiske partiet Yamina, er enige om en ordning der de bytter på å være statsminister.

Partiet Yamina og Bennett er i utgangspunktet ikke store aktører i israelsk politikk, men sitter på de avgjørende stemmene som sikret flertall for den nye regjeringen.