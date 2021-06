Hareide: – Det har vært et tungt døgn

Strømsgodset - Rosenborg 2-1

Åge Hareide var lenge i tvil på om han kunne være med på benken i borteoppgjøret mot Strømsgodset. Den tidligere Danmark-sjefen ble sterkt preget av hjertestansen til hans tidligere spiller Christian Eriksen.

– Det var veldig usikkert en stund, men heldigvis går det bra med Christian, så da kunne jeg reise. Det har vært et tungt døgn, sier Hareide til TV 2.

Søndag kveld måtte den meritterte treneren tåle et surt tap mot Godset etter at vertene snudde det i andreomgangen.

– Det er enda tyngre. Når man får et tap i tillegg. Vi må hjem og trene, sier Hareide.

Åge Hareide har opplevd mye sammen med Christian Eriksen. Her fra en Danmark-kamp i 2018. Foto: Rebecca Naden

67-åringen hadde mange følelser å bearbeide etter lørdagens uvirkelige scener i Parken.

– I går kveld var det mest uvisshet. Så kom beskjeden om at det hadde stabilisert seg, da ble ting mye bedre. Men å få det midt i fleisen. Det ble emosjonelt hardt for alle å se sånne ting, også de som ikke kjenner ham så godt. Jeg håper neste gang at en tv-kanal kan fjerne de bildene.

De danske spillerne har høstet enorme mengder skryt for hvordan de taklet den forferdelige hendelsen. Det overrasker ikke Hareide.

Danmarks Simon Kjær (t.v.) og trener Åge Hareide etter VM-kampen i 2018 mellom Danmark og Frankrike. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Det var flott å se. Det var godt samhold, kameratskap og vennskap.

En som virkelig stod frem var kaptein Simon Kjær. 32-åringen reagerte lynraskt da lagkompisen kollapset. Han fikk også medspillerne til å samle seg rundt Eriksen mens behandlingen pågikk, i tillegg til at han trøstet lagkameratens fortvilte samboer.

– Han er en fantastisk type og kaptein. Han er god både på og utenfor banen. En voksen gutt med sunne verdier, sier Hareide om dansken.

Simon Kjær og Kasper Schmeichel trøstet Sabrina Kvist Jensen mens hennes samboer fikk behandling på gressmatten. Foto: Jonathan Nackstrand

Slik var kampen

Trønderne tok ledelsen allerede etter to minutter. Godset-stopper Gustav Valsvik, som forlot Rosenborg så sent som i mai, sendte i vei en svak pasning som ble plukket opp av Rasmus Wiedesheim-Paul. Svensken var dyktig da han banket inn 1-0.

– Det er en stor glipp av Valsvik. Wiedesheim-Paul snapper den opp. Det er en gavepakke fra sin gamle venn, sier TV 2-ekspert Erik Huseklepp.

Ekspertkollega Ole Martin Årst var imponert over svenskens avslutningsferdigheter.

Gustav Valsvik under eliteseriekampen i fotball mellom Strømsgodset og Rosenborg på Marienlyst stadion. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er fantastisk gjort. Det er en veldig, veldig god avslutning fra skrått hold.

Men det hardt prøvede Godset-mannskapet lot seg ikke knekke av den vanskelige starten. Drammenserne holdt seg inne i kampen, og etter 62 minutter fikk vertene straffe da Valsvik ble holdt i feltet. Herman Stengel ordnet utligning fra ellevemeteren, selv om André Hansen holdt på å stoppe forsøket.

– Det ser du viktigheten av å ha litt trøkk i straffen. Selv om keeper får hånden på den, så klarer han ikke stoppe den, sier Årst.

– Snytt for soleklar straffe

Men det kunne fort ha blitt flere straffer i Drammen. Åtte minutter før fulltid gikk Prosper Mendy i overkant hardt til da han stoppet Erlend Dahl Reiten innenfor sekstenmeteren. Men dommer Kristoffer Hagenes blåste ikke.

– Jeg mener Rosenborg blir snytt for et soleklart straffespark, sier Erik Huseklepp.

Dermed hadde Godset fortsatt alle muligheter for å ta seieren. Og hjemmelaget hadde ting på lur. En trippelsjanse endte til slutt hos Halldor Stenevik, og 21-åringen fikset 2-1.

– Til slutt sitter den. Det er Halldor Stenevik. Det er en strek i regningen for Rosenborg, sier Huseklepp.

– Det er forferdelig forsvarsspill av Rosenborg. Godset får komme først på tre returer på rad.

Strømsgodsets feirer etter Halldor Stenevik scorer (2-1) under eliteseriekampen i fotball mellom Strømsgodset og Rosenborg på Marienlyst stadion. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Trønderne klarte aldri å svare på den sene scoringen. Dermed endte det 2-1 på Marienlyst.