Arnautović og Østerrike slo tilbake etter Pandevs sjokkscoring

Goran Pandev (37) utlignet for Nord-Makedonia, men Østerrike ble til slutt for sterke i Bucuresti.

Østerrike 3-1 Nord-Makedonia

Se Arnautović-målet i sammendraget øverst!

I første kamp i fotball-EMs gruppe C skulle miniputt Nord-Makedonia ut i sin debutkamp i et mesterskap.

I Bucuresti tok Østerrike en oppskriftsmessig ledelse i det 18. minuttet etter at Marcel Sabitzer fant Stefan Lainer med en utsøkt langpasning. Sistnevnte steg til værs og bredsidet østerrikerne foran.

Så sjokkerte Nord-Makedonia Fotball-Europa.

Etter en rekke forsvarstabber fra Østerrike var plutselig målet åpent og Nord-Makedonia-legenden Goran Pandev hadde dermed en enkel jobb med å sette inn en historisk utligning for mesterskapsdebutantene.

– Det er smått utrolig! Man kunne ikke unnet en viktigere mann en scoring, sa TV 2s kommentator Peder Mørtvedt da 1-1 var et faktum.

Dessverre for sensasjonslaget ble laget som spilte 1-1 mot «Nødlandslaget» i november for sterke. Michael Gregoritsch bredsidet inn 2-1 i det 78. minuttet etter et godt innlegg fra David Alaba.

Så punkterte Premier League-kjenning Marko Arnautović kampen ett minutt før ordinær tid var over.

– Jeg er sliten, men det føles bra. Vi ville vinne den første kampen i mesterskapet, så vi er veldig glade, sa kaptein Alaba etter seieren og la til:

– Det betyr mye. Vi ville starte med tre poeng for Østerrike, for oss... Etter 2016, der vi ikke startet bra og kom aldri i gang, så det var veldig viktig at vi vant denne kampen.

Eriksen-markering

Da Østerrike tok ledelsen, feiret målscorer Lainer med å sende en hilsen til Christian Eriksen. Østerrikeren holdt opp en t-skjorte der det sto «Eriksen, stay strong». Det samme gjorde Gegoritsch på hans 2-1-scoring.

Tidligere landslagssjef Nils Johan Semb lot seg begeistre av kampens første scoring.

– Det er et lekkert mål, men kanskje er det lekreste pasningen i forkant, sa Semb om 1-1-scoringen.

– Et svev de flest skihoppere hadde vært stolt av, fulgte TV 2s fotballkommentator Peder Mørtvedt opp om Lainers hopp.

Sjanser begge veier

I andreomgang var outsiderne nære ved å snu kampen like etter timen var spilt, men Østerrikes målvakt Daniel Bachmann var raskt ute fra streken og hindret ny nord-makedondsk mål.

Keeperkollega Stole Dimitrevski ville ikke være noe dårligere og vartet opp med en strålende enhåndsredning minuttet etter.

David Alaba og kompani hadde mest ball, men Nord-Makedonia skapte også muligheter utover i andreomgang.

Til slutt fikk favorittene uttelling da innbytter Gegoritsch satte inn 2-1 med tolv minutter igjen av ordinær tid. Arnautović satte inn 3-1 like før slutt.

Østerrike spiller mot Nederland 17. juni i neste kamp i gruppe C, mens Nord-Makedonia skal prøve seg mot Ukraina.